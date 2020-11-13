كافالاري: لن يعيش أطفالي في جلبابي

القاهرة (الاتحاد)

كشفت الشخصية التلفزيونية ومصممة الأزياء الأميركية كريستين كافالاري، عن أنها تمنع أطفالها من الظهور على شاشة التلفزيون حتى بلوغهم سن 18 عاماً.

وعلى الرغم من مسيرتها المهنية في التلفزيون عندما كانت في سن المراهقة، فإن كريستين لا تريد أن يسير أطفالها على خطاها حتى يصبحوا بالغين.

وقد ظهرت النجمة، البالغة من العمر 33 عاماً، في برامج تلفزيون الواقع منذ أن لعبت دور البطولة في برنامج «Laguna Beach: The Real Orange County» عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، قبل أن تظهر في برنامج «The Hills»، وبعد ذلك قدمت برنامجها الواقعي الذي يحمل اسمها.

وذكر موقع «Female First» أن كافالاري لديها ثلاثة أطفال، هم: كامدن (8 أعوام)، وجاكسون (6 أعوام) وسايلور (4 أعوام)، يعيشون مع زوجها السابق جاي كاتلر. وأعربت عن اعتقادها بأنها ستدعمهم عندما يكونون في عمر 18 عاماً لفعل ما يريدون، إلا أنها ترى أن الظهور والعمل في التلفزيون صعب للغاية على الأطفال والمراهقين في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي لا ترحم، مضيفة أنها لم تشعر بتلك الضغوط في صغرها، وهي تريد أن يعيش صغارها طفولتهم.