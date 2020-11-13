شيرين رضا.. «تحت تهديد السلاح»

سعيد ياسين (القاهرة)

انضمت الفنانة شيرين رضا إلى أسرة فيلم «تحت تهديد السلاح»، المأخوذ عن قصة حقيقية، حول جريمة قتل غامضة، لتلاحق الاتهامات كل من له علاقة بالمجني عليه.

يشارك في العمل حسن الرداد وغادة عادل وبيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد جمال العدل.

وأشارت شيرين إلى أنها تنتظر عرض فيلم «قمر 14»، بطولة خالد النبوي وياسمين رئيس، وإخراج هادي الباجوري، وأوضحت أن الفيلم يناقش عدداً من القضايا الإنسانية والاجتماعية والنفسية المهمة.

كما تنتظر شيرين عرض مسلسل «نمرة 2»، حيث تشارك في حلقة بعنوان «فرق توقيت»، ضمن حكايات المسلسل الثماني.