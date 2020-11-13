ماكونهي لأطفاله: لا للكذب والكراهية

القاهرة (الاتحاد)

أوضح النجم الأميركي ماثيو ماكونهي أنه يضع قواعد صارمة لأطفاله الثلاثة ليفي (12 عاماً)، وفيدا (10 سنوات)، وليفينغستون (8 أعوام)، من زوجته كاميلا ألفيس.

وتشمل عدم الكذب مطلقاً كما أنه لا يُسمح لهم قول «لا أستطيع» ولا يمكنهم استخدام كلمة «الكراهية»، فهذه الكلمات الثلاث توقعك في مشكلة كبيرة داخل منزلنا.

وأضاف نجم فيلم «السادة الأفاضل» (The gentlemen)، أنه يرغب في أن يكون أطفاله متواضعين، على الرغم من نجاحه وشهرته على المستوى العالمي.

وأوضح موقع «Pop Star» أن ماكونهي في حديثه إلى أوبرا وينفري في برنامجها الجديد، قال إن نصيحته لأطفاله إذا حاول أحد زملائهم مضايقتهم بأن والدهم مشهور لذلك يعيشون في منزل كبير، ألا يحنوا رؤوسهم بل ينظروا لأعلى ويردوا بأن والدهم يعمل بجد ليحقق ذلك، معرباً عن أمله في أن يصبح أطفاله شباباً يتمتعون بالاستقلالية والضمير والكفاءة في حياتهم.

وكان ماثيو قد أوضح مؤخراً أن حلم حياته دائماً أن يصبح أباً، وأن الأبوة لطالما كانت رغبته الوحيدة التي تراود تفكيره، حتى تمكن من تحقيقها.