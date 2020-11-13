ترامب يخلع «الملابس الرئاسية»

دينا محمود (لندن)

عقب إعلان فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية، سارع العاملون في متحف مدام «توسو» للشمع في العاصمة البريطانية لندن، إلى تغيير هيئة تمثال الرئيس الجمهوري الخاسر في الاقتراع دونالد ترامب، ليلائم وضعه الجديد.

وبعدما كان التمثال مكسواً بسترة رسمية سوداء اللون، ورابطة عنق حمراء كتلك التي يحلو لترامب ارتداؤها، وُضِعَت عليه ملابس يرتديها الملياردير الجمهوري عادة خلال ممارسته لعبة الجولف.

واختار فريق العمل في المتحف الشهير الواقع في قلب لندن، اللون البنفسجي الفاتح للقميص قصير الأكمام الذي ألبسوه لتمثال ترامب، بينما جعلوا سرواله ذا لون أخضر، وعليه نقش في شكل مربعات كبيرة الحجم.

وبعد أن كان تمثال ترامب قائم في السابق بجوار نسخة طبق الأصل من المكتب البيضاوي، تم نقله ليوضع إلى جانب حقيبة مليئة بأدوات ممارسة الجولف.

وقالت صحيفة «ميرور أون صنداي» الأسبوعية البريطانية: «إن هذا الاختيار، ربما يشكل إشارة إلى حقيقة أن ترامب عَلِمَ بخسارته للسباق الرئاسي، خلال انهماكه في لعب الجولف».

وحرص العاملون في متحف مدام توسو، على أن يعتمر تمثال الرئيس الأميركي الخاسر للانتخابات، قبعة بيسبول حمراء اللون، شوهد كثيراً وهو يرتدي قبعة مماثلة لها.

غير أن مصير تمثال ترامب في فرع لندن من المتحف، كان أفضل حالاً من نظيره في فرع برلين، الذي تمت إزالته تماماً من المتحف، حتى قبل حلول يوم الحسم الانتخابي.

وعزت الصحيفة ذلك، إلى نتائج استطلاعات الرأي، التي أفادت على مدار أسابيع سابقة على الاقتراع، بتضاؤل فرص الرئيس الجمهوري في البقاء في البيت الأبيض.

ومن اللافت أن هذا المصير لم يشمل تمثال الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، الذي لا يزال موجوداً في مكانه في قاعة العرض في متحف مدام توسو في العاصمة الألمانية.

ويواصل الرئيس ترامب معاركه القانونية للطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، بعد أن طلب وزير العدل وليام بار من المدعين الاتحاديين التحقيق في أي مزاعم «ذات بال» عن مخالفات في عملية التصويت.

ولم يسلّم ترامب حتى الآن بفوز الديمقراطي جو بايدن، الذي حصل على ما يفوق العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتاً.

وأعلن ريتشارد بيلجر الذي شغل على مدار سنوات منصب مدير فرع الجرائم الانتخابية في رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني للعاملين في إدارته استقالته من منصبه بعد أن اطلع على «السياسة الجديدة وتداعياتها».