فائز «ثالث» في الانتخابات الأميركية!

أبوظبي (الاتحاد)

على رغم إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية، إلا أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب رفض الإقرار بالهزيمة، وأصرّ في أكثر من مناسبة على أنه الفائز. وفي خضم الجدل السياسي بين المرشحين وأنصارهما، اعتبرت الدكتورة جو يورجنسن، التي نافست كل من بايدن وترامب في الانتخابات كمرشحة عن الحزب «الليبرتاري»، أنها «فائزة» بعد حصولها على أصوات أكثر من 1.7 مليون ناخب أميركي. وعلى النقيض من «الرئيسين» الجمهوري والديمقراطي، لم تطالب يورجنسن بالرئاسة، لأن «الفوز»، من وجهة نظرها، تمثّل في تفوقها على من سبقوها من مرشحي الحزب «الليبرتاري». وفي حين لم تحصل يورينسن سوى على 1.1 في المئة من أصوات جميع الأميركيين، إلا أنها اعتبرتها نسبة كبيرة جداً. وأوضحت يورجنسن أنها حصلت على أعلى أصوات لمرشح من حزبها عدا واحداً، هو غاري جونسون.