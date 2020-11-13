عندما توقف العالم

كانت 2020 السنة التي تغير فيها كل شيء، عندما أثّر كوفيد-19 بشكل دراماتيكي على الكيفية التي يعيش بها الناس حيواتهم، فمع الانتشار المدمر لفيروس كورونا المستجد، استجاب الجميع حول العالم، بلداناً وأشخاصاً، للخطر ففُرضت القيود من أجل الحماية من هذا العدو غير المرئي، ونتيجة لذلك، تغيرت الحياة إلى حد يفوق الخيال، وقيل للناس إن يلزموا بيوتهم، وأُغلقت البلدان، وفي كتاب «عندما توقف العالم.. تأملات حول الحياة في الإغلاق» يجد القارئ قصص هؤلاء حول الإغلاق، وحول ما كانوا يفعلونه خلال فترة من حيواتهم لم يكن يتوقعها أي أحد منهم، وهذه مذكراتهم الشخصية، وفيها سيجد القارئ قصص القوة والأمل والحب: قصصاً حول ما كانوا يفعلونه عندما توقف العالم.

المؤلف: جماعة

الناشر: نشر بشكل مستقل

تاريخ النشر: أكتوبر 2020