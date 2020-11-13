الساعة الغائبة.. «الصحة العالمية» توصي بـ 60 دقيقة رياضة يومياً

أشرف جبريل

ساعة فارقة في حياة المراهقين، يهرب منها معظمهم، ولا يجد قطاع كبير ممن يرغبون فيها الفرصة لممارستها، أما أولياء الأمور، فإما غير مدركين لأهميتها، أو مشغولين عنها بالالتزامات والمسؤوليات، وفي النهاية تغيب ساعة الرياضة كلياً عن المشهد، وتدفع أجيال متعاقبة الثمن من صحتهم وسعادتهم وقدرتهم على العمل والإبداع والعطاء.

ونظراً لخطورة الظاهرة، أشرفت منظمة الصحة العالمية على دراسة شملت 1.6 مليون طالب وطالبة، في 146 دولة، تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، وأكدت الدراسة ضرورة زيادة مستوى النشاط البدني بين الفتيات والفتيان في هذه المرحلة العمرية.

وكشفت الدراسة أن أكثر من 80 % من المراهقين المنتظمين في المدارس على مستوى العالم لا ينفذون توصيات الجهات الصحية التي تؤكد أهمية مزاولة ساعة واحدة على الأقل من النشاط البدني يومياً، وأوضحت أن نسبة عدم ممارسة الرياضة بين الفتيات تصل إلى 85% مقابل 78% من الفتيان.

ورصدت الدراسة أن الفتيات في جميع البلدان الـ 146 التي شملها البحث، كن أقل نشاطاً من الفتيان في جميع المدارس باستثناء أربعة منها في تونغا وساموا وأفغانستان وزامبيا.

وأشارت الدراسة إلى أن نقص النشاط البدني لدى المراهقين يعرض صحتهم الحالية والمستقبلية للخطر، وينتج عنه تبعات سلبية تشمل الجوانب الجسدية والنفسية والمعرفية.

ولخصت الدراسة فوائد نمط الحياة القائم على النشاط البدني خلال فترة المراهقة في تحسين صحة وأداء القلب والجهاز التنفسي والعضلات، والحفاظ على سلامة العظام، فضلاً عن التأثيرات الإيجابية على الوزن، وأشارت إلى وجود أدلة متزايدة تؤكد التأثير الإيجابي للنشاط البدني على التطور المعرفي لدى المراهقين وتحسين قدرتهم على التواصل الاجتماعي.

وقالت لين لي رايلي، المشارِكة في إعداد الدراسة، ممثلة لمنظمة الصحة العالمية: إن تدني مستوى النشاط البدني للفتيات مقارنة بالفتيان أمر مقلق مشيرة إلى ضرورة إتاحة مزيد من الفرص لتلبية احتياجات الفتيات وتشجيعهن على ممارسة الأنشطة البدنية بشكل مستدام بداية من مرحلة المراهقة وحتى مرحلة البلوغ.

وأوضحت مؤلفة الدراسة، الدكتورة ريجينا جتهولد، من منظمة الصحة العالمية، أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى العالم من أجل تعزيز النشاط البدني، وبالأخص حفز وإدامة مشاركة الفتيات في الأنشطة البدنية.

يذكر أن مؤلفو الدراسة قاموا بتحليل البيانات التي قاموا بجمعها عن طريق دراسات استقصائية أجريت في المدارس عن مستويات النشاط البدني.. وشمل الرصد جميع أشكال النشاط البدني، بما في ذلك الوقت الذي يقضيه الطلاب في اللعب النشط والترفيه والرياضة، والأعمال المنزلية النشطة، والمشي وركوب الدراجات وأي مجهود بدني أو تمارين منتظمة.