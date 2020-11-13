الإيجابية تحمي الذاكرة

أشرف جبريل

القدرة على التذكر واسترجاع الذكريات من الأشياء المحببة إلى النفس، والتي يتمنى الإنسان استمرارها، لكن هناك الكثير من العوامل الجسدية والوجدانية التي تؤثر سلباً على قدرتنا على الاحتفاظ بالمعلومات لفترات طويلة.

ووجدت دراسة حديثة نشرتها دورية «سيكولوجيكال ساينس» أن الأشخاص المنطلقون الذين يشعرون بالحماسة والبهجة، ويندرجون ضمن الفئة التي يطلق عليه علماء النفس «ايجابيون» أقل عرضة للإصابة بتدهور الذاكرة مع التقدم في العمر.

وتدعم هذه النتيجة مجموعة متزايدة من الأبحاث تناولت تأثير «الإيجابية» على الصحة في مرحلة الشيخوخة.

وقام الباحثون بفحص الصلة بين الإيجابية وتقلص فرص تدهور الذاكرة آخذين في الاعتبار عوامل السن والجنس والتعليم والفوارق الفردية بين أفراد العينة.

وقالت إيميلي هيتنر، الحاصلة على دكتوراه من جامعة نورث ويسترن والمؤلفة الرئيسة للدراسة: «أظهرت نتائجنا أن الأفراد الذين يتمتعون بمستويات مرتفعة من الإيجابية تراجعت الذاكرة لديهم بشكل أقل على مدار عقد تقريباً».