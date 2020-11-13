القهوة تقاوم سرطان القولون

أشرف جبريل

كشفت دراسة علمية أن القهوة تساعد في السيطرة على سرطان القولون، وتحد من نمو خلاياه، وتحول دون انتشارها.

وأكدت الدراسة التي أجريت على 1171 مصاباً ‏بهذا النوع من السرطان، أن زيادة ‏معدلات شرب القهوة ارتبطت بتراجع نمو الخلايا السرطانية.‏

‏ووجد فريق الدراسة التي نشرتها دورية «جمعية الطب الأميركية»، أن أفراد العينة الذين شربوا كوباً ‏واحداً من القهوة يومياً زاد معدل تعايشهم مع المرض‎.‎

ويرجح المؤلف المشارك في الدراسة من كلية الطب بجامعة هارفارد، تشين يوان أن يكون لتأثيرات القهوة المضادة للأكسدة والالتهابات ‏دور في النتائج.‏. فيما يشدد كيمي نج، من معهد دانا فاربر للسرطان وأحد أعضاء الفريق أن من أهم النتائج إثبات أن شرب ‏القهوة ليس ضاراً بل قد يكون مفيداً‎.