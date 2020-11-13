أشرف جبريل

كشفت دراسة علمية أن القهوة تساعد في السيطرة على سرطان القولون، وتحد من نمو خلاياه، وتحول دون انتشارها.
وأكدت الدراسة التي أجريت على 1171 مصاباً ‏بهذا النوع من السرطان، أن زيادة ‏معدلات شرب القهوة ارتبطت بتراجع نمو الخلايا السرطانية.‏
‏ووجد فريق الدراسة التي نشرتها دورية «جمعية الطب الأميركية»، أن أفراد العينة الذين شربوا كوباً ‏واحداً من القهوة يومياً زاد معدل تعايشهم مع المرض‎.‎
ويرجح المؤلف المشارك في الدراسة من كلية الطب بجامعة هارفارد، تشين يوان أن يكون لتأثيرات القهوة المضادة للأكسدة والالتهابات ‏دور في النتائج.‏. فيما يشدد كيمي نج، من معهد دانا فاربر للسرطان وأحد أعضاء الفريق أن من أهم النتائج إثبات أن شرب ‏القهوة ليس ضاراً بل قد يكون مفيداً‎.