وفاة الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2002

توفي الياباني الحائز على جائزة نوبل ماساتوشي كوشيبا في طوكيو عن عمر بلغ 94 عاما، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن جامعة طوكيو أن كوشيبا، أحد الفائزين الثلاثة بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2002، توفي لأسباب طبيعية في مستشفى بالعاصمة أمس الخميس.

وقالت لجنة نوبل إن كوشيبا ،الأستاذ الفخري بجامعة طوكيو، فاز بالجائزة "لمساهماته الرائدة في الفيزياء الفلكية، لا سيما في اكتشاف النيوترينوات الكونية".

وتقاسم كوشيبا الجائزة مع الراحل الأميركي ريموند ديفيز جونيور والراحل ريكاردو جياكوني الإيطالي المولد.

وأنفق كوشيبا أمواله التي نالها من جائزة نوبل في إنشاء مؤسسة عام 2003 لتعليم العلوم للشباب.

وولد كوشيبا في محافظة أيتشي عام 1926، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة روتشستر بنيويورك عام 1955 بعد أن درس في جامعة طوكيو.