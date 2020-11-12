26.6 مليون دولار لماسة وردية

جنيف (أ ف ب)

حققت ماسة وردية استثنائية 26.6 مليون دولار خلال مزاد نظمّته دار «سوذبيز» في جنيف.. وتعدّ الماسة، التي أطلق عليها اسم «ذي سبيريت أوف ذي روز» أكبر قطعة تعرض في مزاد من فئة الماس الأرجواني الزهري الزاهي، إذ يبلغ حجمها 14.83 قيراط.

وبعد دقائق من عرضها في المزاد عبر الإنترنت، بيعت الماسة بيضاوية الشكل مقابل 21 مليون فرنك سويسري، توازي 26.6 مليون دولار.

وأشار بونوا ريبيلان مدير المجوهرات الرفيعة في فرع «سوذبيز» بجنيف إلى أن هذه القطعة حطّمت الرقم القياسي لماسة وردية تميل إلى اللون الأرجواني.