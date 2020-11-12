محاكمة ناشطة

الناشطة المدافعة عن حقوق الحيوان فيرجينيا ماركوس تقف أمام لافتة، تحمل عبارة: «لقد أنقذت حياة الأبرياء، لقد أظهرت الصدق للناس... مجرمة أم بطلة؟»، قبل بدء محاكمتها في مدينة نيون السويسرية بتهمة «انتهاك المجال الخاص»، نظراً لقيامها بتصوير مسلخ بكاميرا خفية.

(أ ب ف)