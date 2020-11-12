الأحواض والأصص.. معزوفة الزوايا المهملة

دبي (الاتحاد)

ساهمت الابتكارات الحديثة في الأنظمة الزراعية في التغلب على الكثير من المشكلات، التي كانت تحول دون انتشار الحدائق ووجودها في المساحات الضيقة، في إيجاد عدد من الأحواض والأصص بطرق وتشكيلات مختلفة وتوفرها بأحجام متفاوتة، جعلت من انتشار النباتات وتواجدها في ردهات المنزل مهمة سهلة، وفي مختلف الأماكن دون عوائق، مما يحفز في خلق أجواء حية في الأركان والزوايا المهملة، وإحياء الجدران بباقات من النباتات التي يمكن أن تكسر حدّتها وصمتها.

هدوء واسترخاء

ويوضح عمر أحمد منسق داخلي، قائلاً: «لقد أصبحنا في وقت لا يمكن أن نتجاهل فيه أهمية نباتات الزينة، وتواجدها في الردهات الداخلية، أياً كانت وظيفتها، فوجودها يعمل على خلق أبعاد من الهدوء والاسترخاء إلى جانب الجمال والأناقة في الفراغات، فهي تثري المكان أو الزوايا التي نجدها خامدة، فيمكن إحياؤها بنباتات الزينة التي تعمل على ربط عناصر الديكور الداخلي وتبث فيها الحياة».

ويتابع أحمد: إضافة إلى الأحواض التي توضع في الأرض، هناك أيضاً بعض الأصيص الصغيرة يمكن أن تُعلق بواسطة بعض الحبال لتتدلى من زاوية الأسقف أو تُثبّت على الجدران، وتساهم الأصيص الصغيرة في سد أي فراغات بالمنزل بدءاً من صالة المعيشة، والمكاتب والمطابخ وصولاً إلى الحمام، وهناك أصص من السيراميك أو الخزف بألوان زاهية، قد تلعب دوراً في خلق البهجة والمتعة.

جمال وبهاء

ويضيف أحمد: نظراً لصغر حجم هذه الأحواض يمكن زراعة نباتات بطيئة النمو، كالصباريات بأنواعها، فهي تتحمل العطش كما أنها أيضاً تتأقلم مع ظروف البيئة الداخلية، حيث يمكن ريها كل أسبوعين، ولابد من مراعاة عدم زيادة الري حتى لا تتلف الجذور وتصاب بالعفن، وهذا ما تعانيه الكثير من النباتات التي تكون عرضة للتلف. ويتابع: هذه الأصص، تحتاج إلى مدها ببعض الفيتامينات التي تتغذى عليها النبتة، حتى تظل في كامل قوتها وجمال رونقها، فالأمر لا يحتاج إلا إلى القليل من المتابعة والاهتمام بها، فنباتات الزينة الطبيعية، التي تمثل قطعة فنية ذات بهاء وجمال تختلف عن النباتات الصناعية التي تفتقر للروح.