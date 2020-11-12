ماثيو بنجمين: قطاع الأزياء يساهم بـ 10% من انبعاثات الكربون

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

عند التفكير في موضوع التلوث، يتبادر إلى الأذهان المواد الكيميائية الضّارة في المياه أو السموم في الهواء أو الفضلات البلاستيكية المتزايدة، إلا أن البعض لا يدرك العلاقة المباشرة التي تربط الملابس مع هذه الملوّثات، حيث يشكّل قطاع الأزياء منظومة معقدة بسلاسل توريد مبهمة، لا سيما أن تتحفظ معظم العلامات التجارية على المعلومات المتعلقة بمصادر موادها أو مكان تصنيع منتجاتها، حيث يخفي انعدام الشفافية خلفه الكثير من الممارسات غير المستدامة التي تتبعها الكثير من الشركات، وانطلاقاً من مساهمة قطاع الأزياء بنسبة 10% من انبعاثات الكربون السنوية على مستوى العالم، أي ما يفوق تأثير جميع الرحلات الجوية والبحرية الدولية مجتمعة، فإن ماثيو بنجمين، المؤسس والمدير التنفيذي لإحدى شركات صنع ملابس المدارس، حمّل العلامات التجارية مسؤولية اعتماد مفاهيم الاستدامة في خططها على المدى القريب والبعيد.

آثار سلبية

قال ماثيو بنجمين: برزت في الآونة الأخيرة العديد من المخاوف حول التأثيرات السلبية لقطاع الموضة السريعة على البيئة، وخاصة مع احتلال قطاع الأزياء المرتبة الثانية بعد النفط على لائحة الصناعات الأكثر تلويثاً للبيئة في العالم، حيث يلعب انتشار الموضة السريعة دوراً واضحاً في توّجه العلامات التجارية نحو تقديم منتجات جديدة بسرعة أكبر لتلبية حجم الطلب المتزايد، مما يسهم في تعزيز ثقافة الاستعمال لمرة واحدة لدى العملاء، وانطلاقاً من رغبتها في تخفيض تكاليف الإنتاج وتحقيق نسبة ربح أعلى، تمارس هذه العلامات التجارية ضغوطها على الشركات المصنعة، التي تبحث عن طرق مختصرة للحدّ من عملياتها، مما يؤدي إلى ساعات عمل أطول وأجور أقل وظروف عمل غير آمنة للموظفين، ويتسبب بدوره في آثار اجتماعية وبيئية سلبية على كوكبنا.

قطاع الأزياء من مسببات تلوث البيئة الرئيسة (أرشيفية)

رؤية الإمارات

وأضاف بنجمين، قائلاً: «بينما تطرح رؤية الإمارات 2021 ضرورة تطبيق الاستدامة بشكل فعلي وملموس، وتضع أهداف الوصول إلى بيئة وبنية تحتية مستدامة على رأس قائمة أولوياتها، لذا حان الوقت لتنفيذ الإجراءات الملائمة لنشر ثقافة الاستدامة في القطاعات كافة، وتسليط الضوء بالدرجة الأولى على دور العملاء في دعم تحقيق التغيير المنشود، خاصّة فيما يتعلق بخيارات الملابس والأزياء، ومن هذا المنطلق تحرص (Kapes)، العلامة المحليّة للأزياء المدرسية الموحدة والمستدامة، على الالتزام بعدم التأثير سلباً على البيئة وتثقيف الأجيال القادمة لإنتاج مستهلكين أكثر وعياً، وعلى الرغم من ازدياد عدد العلامات التجارية التي تعتمد نهجاً مستداماً حول العالم، إلا أنه من الضروري أن تقوم جميع الشركات بالارتقاء بجهودها لتوفير الحلول اللازمة للكوكب، بينما يجب على العملاء لعب دورهم بشكل فاعل لتحقيق التغيير المنشود عبر دعم الشركات السبّاقة في هذا المجال.

بدائل وخيارات

وأكد بنجمين أن للعملاء دوراً بارزاً في تخفيف بصمة الملابس الكربونية، باختيار الأزياء الأكثر استدامة من أجل إحداث التغيير، بحيث يعتمد كل جزء من عملية صناعة الأزياء على بدائل وخيارات أكثر استدامة، ليلعب حجم الطلب والتوقعات المتنامية من العملاء دوراً متزايداً في الضغط على شركات الأزياء لإحداث تغيير ملموس في ممارساتها، مما يضع المسؤولية في يد العملاء لمواصلة هذا الدور، وضمان تحقيق المزيد من المنهجيات المستدامة في قطاع الأزياء والعلامات التجارية، لذا حان الوقت لتحقيق التغيير وترك بصمة إيجابية في حياة الأجيال القادمة من صنّاع المستقبل، والتركيز على تثقيف الشرائح الشابة حول أهمية هذه الممارسات المستدامة، وغالباً لا ينظر إلى الأزياء المدرسية على أنها جزء من قطاع التجزئة والأزياء المستدامة، رغم تصدّرها لقائمة الألبسة الأكثر ارتداء في الأعمار بين 5 و18 عاماً، ويعتبر احتواء معظم الأزياء المدرسية على مواد كيميائية تضر البيئة وبشرة الأطفال حقيقة صادمة بالنسبة للكثيرين.

وقد أظهرت إحدى الإحصائيات الحديثة التي شملت 250 من الأهالي في الإمارات، ممن يتولون مهام تسوق الزي المدرسي لأطفالهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عاماً ويرتادون مدارس خاصة تفرض زياً مدرسياً موحَّداً، وأن 86 % من المشاركين يتوقعون قيام المدرسة بمهمة ضمان عدم احتواء الزي الموحد على أية مواد كيميائية ضارة لطفلهم، بدءاً من استخدام مواد مستدامة بالكامل، ووصولاً إلى إنتاج أزيائها في مصانع موثوقة وفق منهجية شفافة ومسؤولة.

هوية خضراء

ذكر ماثيو بنجمين أن بعض مصممي الأزياء يبذلون جهوداً حثيثة لتطبيق منهجيات مستدامة في تصاميمها، حفاظاً على الهوية الخضراء للعلامة، عبر اختيار مواد صديقة للبيئة والتعاون مع شركاء يشاركونها الفلسفة ذاتها، ولعب دور بارز في تمهيد الطريق نحو الاستدامة، عبر العمل مباشرة مع المزارعين والتعاون مع ورش عمل تعتمد معايير أخلاقية ومواد مستدامة، بالإضافة إلى إعادة تطوير نموذج الأعمال الحالي بمعايير مستدامة واستخدام الموضة للوصول إلى عالم أفضل.