عليا الجسمي تبتكر جهاز تعقيم صديقاً للبيئة

أبوظبي (الاتحاد)

في تجربة واعدة، تمكنت عليا علي الجسمي بكالوريوس آداب في الاتصال الجماهيري العلاقات العامة، أن تبتكر «غرفة التعقيم الذاتي المطور» بأقل تكلفة وأكثر كفاءة، والتي تعمل بالطاقة الشمسية، وهي غرفة لتعقيم الإنسان بالبخار المطهر، الذي يحمي ويقضي على 99.999% من الفيروسات والجراثيم والبكتيريا، وتحتوي الغرفة على حساسات، حيث تستشعر وجود الشخص فيها، فتصدر تلقائيا أمراً بإطلاق الرذاذ المعقم، للقضاء على الفيروس في حال وجوده على جسم الشخص أو ثيابه، إلى أن تتوقف أجهزة إطلاق الرذاذ عن العمل، مع إمكانية التحكم بمدة التشغيل وصب الرذاذ، ومن ثم يتجه المستخدم لقياس درجة الحرارة.

أفكار ابتكارية

وظفت عليا الجسمي، والتي فازت بمشروعها بالمركز الأول بمسابقة زايد لطاقة المستقبل، ضمن فئة أفضل الأفكار الابتكارية لمشاريع منزلية تعمل بالطاقة الشمسية، التي نظمتها جمعية أصدقاء البيئة برعاية مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، والتي أُطلقت بهدف ترشيد استهلاك وتقليل البصمة الكربونية.

ومع خبرتها ومعرفتها وإمكانياتها كطالبة جامعية شغوفة بعالم الابتكار، نجحت في تطوير اختراع يمتاز بالبساطة، وانخفاض التكلفة، ويحقق في الوقت ذاته فعالية تتيح التوسع في استخدامه، لمواكبة الإجراءات الاحترازية التي تم تفعيلها من قبل حكومة الإمارات منذ بدء جائحة «كورونا»، ومنها تطبيق التباعد الجسدي حرصاً على سلامة المتواجدين داخل الحرم الجامعي، من هنا أرادت أن تصمم غرفة التعقيم الذاتي المطورة بمدخل كلية الدار الجامعية، لتعقيم الطلبة والهيئة التدريسية والإدارية.

صديق للبيئة

وأضافت عليا، قائلة: «نظراً للتطورات التكنولوجية السريعة، بالإضافة إلى ظهور تحد جديد وهو فيروس (كوفيد-19)، كان لا بد من نشر الوعي وتوظيف هذه التكنولوجيا بما يخدمنا لتخطي هذه الجائحة، فالأساس العلمي القائم عليه هذا الابتكار هو استغلال التطورات التكنولوجية والطبية المتطورة لإنشاء غرفة للتعقيم الذاتي باستخدام الطاقة الشمسية.

وعن تخطيط مشروعها، قالت الجسمي إنها اطلعت على أفكار أخرى مشابهة، مؤكدة أنها استثمرت وقت الحجر المنزلي في عمل نظام التعقيم المنزلي للوقاية من الفيروس، واستخدمت في مشروعها الصديق للبيئة الألواح الشمسية كمصدر رئيس للطاقة اللازمة، وأكدت أنها تسعى إلى تطوير الجهاز لمواكبة العصر، باستخدام الطاقة النظيفة ووضع حساسات للاستشعار عن بُعد، مع استعمال قطع وأجهزة أخف وزناً لتركيب غرفة التعقيم وتغليفها بحيث تكون ضد الماء.