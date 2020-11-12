الكلاب البرية الأفريقية.. تصطاد فرائسها في مجموعات وتتغذى على الثدييات

أبوظبي (الاتحاد)

تطرقت مجلة «زوو لايف» عدد سبتمبر 2020، الصادرة عن حديقة الحيوانات بالعين، ضمن زاوية «في حديقتنا»، إلى الكلب البري الأفريقي المهدد بالانقراض، وهو أحد أنواع الكلاب المتوسطة الحجم التي تعيش في أفريقيا، ويطلق عليها العديد من الأسماء منها «كلب الصيد، وكلب المرسوم، والذئب المرسوم، والذئب المزخرف».

وأشارت المجلة إلى أن هذا الحيوان يستوطن شرق ووسط أفريقيا، ويفضل المناطق شبه الصحراوية والسفانا والغابات الخشبية والمرتفعة، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض نتيجة تدهور الموائل الطبيعية والصيد غير القانوني، بالإضافة إلى أنه عرضة للإصابة بالأمراض التي تؤثر على الحيوانات الأليفة.

وتتميز الكلاب البرية الأفريقية بسيقان طويلة وفك قوي وأذنين مستديرتين، وتختلف عن الكلاب الأخرى بوجود أربعة أصابع فقط في أقدامها الأمامية، ويغطي جسمها فراء مميز ببقع غير منتظمة من اللون البني والأسود والأصفر والأبيض، وتصل سرعتها إلى 35 كلم في الساعة، وتستطيع السفر لمسافات طويلة خلال فترة النهار.

وتعتبر الكلاب البرية الأفريقية من آكلات اللحوم، وعادة ما تصطاد فرائسها في مجموعات وتتغذى على الثدييات مثل الخنازير وأنواع عديدة من الظباء، إضافة إلى القوارض والسحالي والطيور والحشرات، وتستطيع مطاردة فرائسها لعدة كيلومترات. تصطاد الكلاب البرية الأفريقية في جماعات، وكل مجموعة لديها أنثى وذكر مهيمنان عليها، ويمكنها أن تعيش لمدة 10 سنوات في البرية، بينما تعيش في الأسر 13 عاماً.