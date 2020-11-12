«الطنجية المراكشية».. أكلة يعدها الرجال فقط

محمد نجيم (الرباط)

لكل بلد ثقافته التي تميزه عن سائر البلدان الأخرى، سواء في الأدب أو الغناء أو الطبخ أو الزي الشعبي، وغيره، ولكل مدينة في المغرب ثقافتها في الطبخ والمائدة، وما تزخر به من أكلات متنوعة حققت شهرة محلية ووصل صداها إلى أصقاع كثيرة من العالم، بفعل التنقل والهجرة والتلاقح الثقافي.

ومدينة مراكش تتميز عن غيرها من المدن المغربية، ولها باع طويل، في تاريخ الطبخ والمائدة، خاصة «الطنيجة المغربية»، بشكل يختلف عن فاس، آسفي، أزمور، والرباط. و«الطنيجة المغربية» قد اكتسب صناعها الكثير من الخبرة في صناعتها، بأيد ماهرة وهندسة دقيقة ومن مواد أولية خاصة بصناعة آنية «الطنجية».

الطنجية المراكشية أكلة مغربية لها مكانتها في مدينة مراكش وحدها، وهي لذيذة يطبخها الرجال فقط، لأن إعدادها يتطلب الكثير، من الدقة والبراعة والصبر، ولإعدادها يلزمنا غرفة خاصة، وهي «الفرانتشي» والتي يتم فيها إيقاد النار اللازمة لتسخين الحمامات الشعبية القديمة والمتواجدة بكثرة منذ عقود طويلة في المدينة القديمة بمراكش، كما يجب التوفر على آنية فخارية عجيبة مخصصة لإعداد الطنجية، ويتم جلبها من منطقة تامصلوحت القريبة من مراكش.

صراع قديم

وهناك صراع قديم نشأ بين المرأة أو الزوجة المغربية وبين شيوخ وطهاة «الطنجية المراكشية»، المتواجدين في حوانيت صغيرة بأحياء مراكش القديمة، فهؤلاء ينجحون بعد خبرة سنوات طويلة في إعداد الطنجية وتقديمها لكل من يعشقها، وهذا النجاح، يتطلب الكثير من الدقة والحذر، من طرف الطباخ، في تقدير التوابل والبهارات والسمن البلدي الخالص والماء، إضافة إلى الزعفران ولحم البقر، وأشياء أخرى قلما يفصح عنها المراكشيون، خاصة طهاة الطنجية، لأنهم يعتبرون ذلك إفشاء لأسرار مهنة مسجلة بمراكش، حتى لا تصل إلى المرأة وتنافسهم في إعدادها في البيت.

أكبر طنجية

أما فوزي المصلوحي فأكد على أن شهرة «الطنجية المراكشية» قد تجاوزت الآفاق وأصبحت معروفة لدى السياح، أو ضيوف مهرجان مراكش الدولي للفيلم، فهؤلاء النجوم، عند وصولهم إلى مراكش، يطلبون «الطنجية» كأكلة أساسية، لأنها صحية ولا تسبب السمنة.

ويضيف المصلوحي أن «الطنجية المراكشية» معروفة في العديد من بلدان العالم، بفضل تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2009، حين تم إعداد أكبر طنجية في العالم، من طرف طهاة مراكش وبلغ وزنها 4000 كيلوغرام.

«ابنة الرماد»

ويقول الباحث المغربي أحمد الوازي عن «الطنجية المراكشية»، والتي يطلق عليها البعض «ابنة الرماد»: إنها أكلة مراكشية عريقة بامتياز، وقد استمدت اسمها من الإناء الفخاري «الطاجين» الذي كان ولا يزال الإناء الرئيس في البيت المغربي، حيث كانت تتم فيه طبخ الأكلات اليومية لأهل البيت، والطنجية هي الأخرى عبارة عن إناء من الفخار، يشبه في شكله قدراً مقعراً مستديراً، تعلوه فتحة دائرية تعتبر بوابة لإدخال وإخراج المواد المهيأة للطبخ.

ويتكلف الشخص المسؤول «الفرنطشي» بعملية طهيها على دفء رماد النار الذي يخلفه الفرن، ويبقى أهم ما يميز الطنجية المراكشية عن الطاجين المغربي أن هذا الأخير يبقى من اختصاص النساء في حين تبقى الطنجية أكلة رجالية بامتياز.