محمد بن عامر يبتكر قطعاً فنية من الخشب

خولة علي (دبي)

محمد بن عامر شاب إماراتي، تألق في حرفة الصناعات الخشبية، حيث وجد فيها مساحة هائلة للإبداع والابتكار، فلم تصرفه وظيفته وانشغاله الدائم، عن هوايته التي يقضي فيها أمتع أوقاته، بين تطويع الحديد، وقطع الأخشاب وسنفرتها، محولاً إياها إلى قطع من مفردات الأثاث ذات طابع أقرب إلى الطبيعة في شكلها وتفاصيلها، محتفظاً بشكل الخشب الخام، ومظهره الطبيعي ومعتمداً على براعته وحرفيته في قطع الأخشاب وإبراز جماليات القطعة، ليبدع في إعادة دمج الطبيعة مع بيئة الحياة العصرية.

ويؤكد محمد بن عامر أن كل ما يقدمه من تصميم إنما ينبع من رغبته الدائمة، في تقديم قطع مميزة لا تتكرر، باعتماد خامة الخشب الخام، التي تم جلبها من أعماق الغابات، لتكون حاضرة بدفئها وحميميتها في تفاصيل الحياة اليومية، قائلاً: علاقة الإنسان بالأخشاب ممتدة منذ الأزل، فمنها يبتكر الكثير من المفردات التي يحتاجها في حياته، من مسكن وقطع أثاث، وأوعية لتناول الطعام، وغيرها من الوسائل التي كانت الحاجة سبباً في إبداعها. ولا يمكن أن ننسى علاقة الأجداد بمهنة النجارة، ومنها القلاف القائم على صناعة السفن بأنواعها وأحجامها، والصناعات الأخرى كالأبواب التقليدية وغيرها، فمهنة النجارة جزء لا يتجزأ من تراثنا، على الرغم من اختلاف نوع الصناعات المعتمدة قديماً، ولكن نتيجة التطور تلاشى الكثير من الحرف، وأصبحت شيئاً من الماضي وتراثاً نصُونه للأجيال، ونسترجع تفاصيله في المناسبات الوطنية.

محمد بن عامر يزاول حرفته ويبدع فيها (الصور من المصدر)

قطع فنية

ويتابع ابن عامر، قائلاً: «نمت هذه الهواية لديّ منذ الصغر، حتى استطعت تطويرها وصقلها شيئاً فشيئاً من خلال الاطلاع والمشاهدات الكثيرة على شبكات الإنترنت، وكانت البداية الفعلية في الصناعات الخشبية، مع بداية انتشار فيروس كورونا، حيث كان هناك الوقت الكافي للبدء في هواية أعشقها منذ الصغر وتحويلها إلى مشروع يدر عليّ الربح، ويشغل وقت الفراغ وهو بمثابة رياضة بدنية ونفسية في الوقت الذاته، فالمتعة الحقيقية تكمن في ممارسة عمل تعشقه وتقضي أجمل الأوقات في إنجازه».

ويؤكد قائلاً: عند تحويل أي خامة بين يديك من شيء مهمل إلى قطعة يمكن الاستفادة منها، فهذا هو النجاح بحد ذاته، حيث يبتكر الفرد ويبدع ويسعى إلى نبذ الكسل في عمل مفيد، محولاً وقت فراغه إلى ساعات من النشاط والإنتاج، وأعمالي قائمة في تصميمها على مفاهيم رمزية تتماشى مع طبيعة الخشب، هذا الفن الذي يعتمد على الأشجار الكبيرة، والتي يتم تقطيعها بحيث يتم الاحتفاظ بشكلها الطبيعي، وتحويلها إلى قطعة فنية يمكن الاستفادة منها مثل الطاولات والمقاعد وصواني التقديم وغيرها، وهذه القطع تعكس جمالية خامة الأخشاب، والتي لا تحتاج إلى الكثير من التدخل، باستثناء معالجتها بالمواد العازلة لحمايتها من السوس، وتحويلها إلى قطعة فنية مبهرة.

أفكار جديدة

ويلفت ابن عامر، موضحاً: من حيث الخامات، أعتمد على جميع أنواع الأخشاب خاصة جذوع الأشجار الطبيعية، مع إضافة بعض الخامات وأهمها الحديد والصبغ والأيلوكسي وغيرها، وأسعى إلى تطوير عملي بالبحث عن أفكار جديدة، من خلال مزج ثراء الطبيعة بالحياة العصرية، فهذه اللوحات الخشبية بعفويتها جلبت المزيد من الحيوية والراحة، سواء في ردهات المنزل الداخلية أو في فناء الحديقة، فكل قطعة صممت وفق الغرض أو المكان الذي يفضل أن تتواجد فيه، وقد لمست مدى إعجاب الكثيرين بما أقدمه من نماذج خشبية وقطع أثاث عبر حسابي في «انستغرام».

إبراز المواهب

حول مدى انتشار هذه الحرفة بين الشباب، يوضح ابن عامر قائلاً: «أثبت الكثير من الشباب احترافيتهم في عدد من الحرف الفنية، سواء الخشبية أو غيرها، وهذا دليل على أن هناك رغبة بين الشباب في إبراز مواهبهم والتألق فيها، وهناك الكثير من الوسائل التعليمية والورش بكافة تخصصاتها يمكن الاستفادة منها، وتكون بداية في ممارسة حرفة ما، ومن جانبي أسعى مستقبلاً لأن أؤسس ورشة كبيرة للصناعات الخشبية في مدن الدولة».