«إعادة بناء بارادايس» على «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تعرض قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، أحدث عروضها العالمية المتمثلة في الفيلم الوثائقي «إعادة بناء مدينة بارادايس» للمخرج العالمي رون هوارد، كعرض أول بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويعرض الوثائقي «إعادة بناء مدينة بارادايس» مشاهد من الأحداث المأساوية للحريق الهائل الذي اندلع في صباح يوم الثامن من نوفمبر 2018، عندما اجتاحت عاصفةٌ نارية مدمرة مدينة «بارادايس» الخلابة بولاية كاليفورنيا، ومع امتداد أمواج من الحرائق لمناطق شاسعة من المدينة، كان قد تسبَّبَ في مقتل حوالي 85 شخصاً وتشريد ما لا يقل عن 50.000 من السكان، وتدمير 95 % من المباني والبيئة المحيطة، ليعد هذا الحريق الأكثر دماراً وفداحة في الولايات المتحدة منذ 100 عام، والأسوأ على الإطلاق في تاريخ ولاية كاليفورنيا.

ويتضمن فيلم «إعادة بناء مدينة بارادايس» قصصاً ومشاهد مؤثرة ومُلهِمَة عن أهمية تكاتف السكان والمنظمات الإنسانية والأجهزة الحكومية في مواجهة حجم المآسي التي لحقت بالمدينة وبسكانها وبيئتها من خسائر أتت على الأخضر واليابس جراء سلسلة الحرائق، في توحيد الجهود المكثفة بشحذ الهمم والتعاضد والمساندة من الجميع، في سبيل إعادة بناء المدينة من جديد. وقد حظي الوثائقي الذي عُرض للمرة الأولى في مهرجان صاندانس السينمائي في يناير 2020 بإشادة النقاد، كما حضر العرض الافتراضي الأول للفيلم أكثر من 6000 شخص، فضلاً عن طرحه في الليلة الافتتاحية لمهرجان IFI للأفلام الوثائقية، قبل عرضه لأول مرة في دور السينما بالمملكة المتحدة.

ويأتي عرض هذا الوثائقي المميز على قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي، ضمن أهداف «أبوظبي للإعلام» الساعية إلى تقديم أفضل وأحدث محتوى ترفيهي وتثقيفي متميز لمشاهدي ومتابعي القناة، بما يلبي اهتمامات وشغف جمهور القناة الوثائقية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.