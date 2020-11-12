حسين فهمي ضيف «السيرة» على شاشة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يحل الفنان المصري حسين فهمي، ضيفاً على برنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني، الذي تعرضه قناة أبوظبي التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي مساء اليوم الجمعة، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

وينقلنا «الدنجوان» حسين فهمي خلال الحلقة عبر مختلف المحطات البارزة في مسيرته المتنوعة وحياته الشخصية وعلاقته بوالديه، كما عاد في حواره إلى بداياته وذكريات طفولته وزيجاته المتعددة، حيث يكشف فيها عن العديد من الأمور للمرة الأولى في حياته.

وتلعب وفاء الكيلاني من خلال برنامج «السيرة»، الذي بدأ عرضه مطلع شهر أكتوبر الماضي، دور صاحبة دار النشر، وتقوم بإجراء الحوار مع ضيوفها عن المحطات التي مروا بها في حياتهم، سواء الفنية أو الشخصية، حيث تقوم بتحويل هذه القصص إلى كتاب للسيرة الذاتية.

وقد استضافت الكيلاني في البرنامج العديد من نجوم الشاشة العربية، لسرد قصص حياتهم أو بعض المواقف التي تعرضوا لها في قالب ترفيهي ممتع، منهم أحمد السقا، ويسرا ونيللي كريم، وهاني شاكر.

وتوفر قناة أبوظبي محتواها للجمهور عبر موقعها الإلكتروني، إلى جانب خدمة البث المباشر التي تتيح للجمهور متابعة جميع البرامج والمسلسلات وخدمة «Catch up»، إلى جانب تطبيق «ADTV» المتوافر عبر منصات «آندرويد تي في» و«آبل تي في» و«آبل ستور» و«جوجل بلاي»، حيث حققت «أبوظبي للإعلام» مطلع هذا العام نقلة نوعية جديدة لمختلف العلامات التجارية التابعة لها على المنصات الرقمية، بما في ذلك تحديثات شاملة لكافة المواقع الإلكترونية لعلاماتها، كما أطلقت منصات وتطبيقات رقمية جديدة تضم أحدث التقنيات من بث مباشر وخدمات إعادة مشاهدة، وإدماج تقنيات مثل «أليكسا» و«بريس ريدير».