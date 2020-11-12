لماذا يجب أن تكتب مذكراتك؟

في الماضي كان من الشائع أن يكون للمراهق ما يسمى «أوتوجراف».. أو مفكرة يكتب فيها يومياته ويجمع فيها تذكارات وملصقات وتوقيعات نجومه المفضلين.. اندثرت هذه العادة وحل محلها الهاتف المحمول بألبوم صوره ومفكرته الصوتية وتطبيقاته المختلفة.. لكن يظل هناك جانب لم يحل الهاتف محله بعد بشكل كامل، ألا وهو كتابة المذكرات.

كشفت دراسات جيمس بنيبيكر Pennebaker القيمة العلاجية لكتابة المذكرات، التي ذكر الكثير منها في كتابه: «الحياة السرية للضمائر، ما تقوله كلماتنا عنا».. وهي فوائد أكدتها دراسات علم النفس الإيجابي لاحقاً.. ومنها ما يلي:

1- تجاوز الصدمات

كتابة الشخص عن صدماته النفسية يشبه إلى حد كبير الفضفضة مع صديق، يرتب الأفكار ويساعده على التعبير عن آلامه ومشاعره لفهمها والتخلص من عبء بقائها في داخله.. صياغة هذه الشحنة العاطفية ككلمات وإفراغها على الورق أو صوتياً، ذات تأثير مريح.. ولذا، خصص خمس عشرة دقيقة لمدة ثلاثة أو أربعة أيام متتالية، واكتب كل ما يجول بخاطرك عن قضية واحدة تسبب القلق أو الألم.. وستجد أن تأثيرها يتضاءل تدريجياً مع تكرار الكتابة عنها.

2- سعادة مستقبلية

كشفت دراسة أن الكتابة عن يوم عادي، ممل ومكرر وروتيني، لا يوجد فيه شيء مميز، ستجعلك أكثر سعادة حين تقرأ هذه المذكرات لاحقاً في المستقبل.. لأن ما تراه يومياً وروتينياً اليوم لن يكون كذلك حين تنظر إليه في المستقبل، خصوصاً أنه لن يعلق في ذاكرتك طويلاً وقتها لأنك لا تعتبره مميزاً.. تصبح المذكرات مصدر سعادة عند قراءتها لاحقاً.

3- ترتيب الأفكار

كتابة المذكرات تساعد في ترتيب أولوياتك وفهم حياتك واستخلاص معناها.. ومعرفة إلى أين تمضي وما الذي تريده بالضبط.. فهذه الوسيلة تساعدك في تحديد الأهداف وتأكيد معني الحياة.

4- صحة نفسية

تساعد كتابة المذكرات في تفريغ الانفعال والقلق والاكتئاب والشعور بالضغط النفسي اليومي، وما لذلك من تبعات على الصحة الجسدية، كصحة الأوعية الدموية وضغط الدم.

5- نوم أفضل

الكتابة عن جدولك اليومي أو أهدافك في اليوم التالي، تساعدك في الحصول على نوم أفضل، لأنها تقضي على تصارع الأفكار المسائي الذي يؤدي للأرق! أفرغ أفكارك لتذهب إلى النوم بذهن صافٍ.

6- سعادة أكثر

الكتابة عن الأحداث الإيجابية التي حدثت لك خلال اليوم، أو النعم التي تتمتع بها في حياتك، يساعد في زيادة المشاعر الإيجابية والرضا عن الحياة ككل، لأنه يركز الانتباه على الإيجابيات ومن ثم يزيد تقديرها.

لماذا هذه الفوائد؟

يفسر بنيبيكر هذه الفوائد بأن المخ البشري يحاول دوماً فهم ما نمر به من تجارب وأحداث، والكتابة تساعده في تنظيم الأفكار وخلق السردية التي تضع صدمات الحياة في سياقها.. وإلا يظل المخ في حالة اجترار دائم للحالة الشعورية المصاحبة لهذه الأحداث السلبية دون فهمها لتجاوزها.

وبالطبع، قد لا تكون هذه الوسيلة مناسبة للجميع، حيث إن البعض يعاني من صدمات شديدة، قد لا يكون من الحكمة استرجاعها دون إشراف معالج متخصص.