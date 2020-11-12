لسعادتك.. تجنب طعام المساء

يجعلنا الطعام في حالة مزاجية جيدة.. وكثيراً ما نجد الناس يلجؤون للأطعمة الشهية كي يتجاوزوا ضيقاً نفسياً ما لديهم، ونرى الشخص عصبياً، لأنه لم يتناول إفطاره أو كوب قهوته.

لكن مع تطور الحضارة الحديثة أصبح كثير من البشر يعانون من الأمراض الناجمة عن الإفراط في الأكل، ما يعني ضرورة ترويض هذه الرغبة وترشيدها لتحقيق المراد منها بشكل غير ضار.. عن طريق تجنب زيادة الوزن وما يترتب عليها من مشاكل صحية متنوعة.

احذر الوجبات الخفيفة في المساء!

قديماً كان الناس يعتقدون أن تناول الطعام في الصباح أفضل لأن الصباح فيه نشاط بدني أكثر، بينما المساء تقل فيه الحركة.. لكن دراسة جديدة وجدت أن هذا السبب ليس دقيقاً.. فقد وجد العلماء أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يؤدي لتراكم الدهون بشكل أسرع من تناوله في الصباح «حتى وإن كان مجرد وجبة خفيفة كما ينص عنوان الدراسة!»، ولكنهم وجدوا أن هذا لا يعود لكون النشاط البدني في الصباح أكبر، بل لأسباب تعود للساعة البيولوجية وتوقيت النوم بشكل رئيسي.

وللتعرف على تفاصيل هذه الدراسة التي تحمل عنوان «تناول وجبة الإفطار وتجنب الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من المساء يحافظ على أكسدة الدهون»، والمنشورة في دورية «بلوس بايولوجي»، كان لنا هذا الحوار مع الباحث الذي أجرى هذه الدراسة مع زملائه، البروفيسور كارل جونسون أستاذ قسم العلوم البيولوجية بجامعة فاندربيلت بالولايات المتحدة الأميركية.

* لماذا تتسبب الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من المساء في زيادة الوزن؟

** لأن توقيت حرق الدهون «المعروف أيضاً باسم أكسدة الدهون»، ليس مناسباً لتناول الطعام. يحدث حرق الدهون التفضيلي أثناء النوم («صيام» الليل)، وإذا تناولت بعض الكربوهيدرات قبل النوم مباشرة، فسوف تحرق الكربوهيدرات في الجزء الأول من النوم ليلاً بدلاً من الدهون «لأن الكربوهيدرات أسهل للحرق»، فتتراكم الدهون أكثر ولا يتم حرقها خلال هذه الفترة.

* هل ينطبق هذا على الأشخاص الذين يسهرون لوقت متأخر وينامون في الصباح؟

** المهم هو توقيت الأكل بالنسبة للنوم، ينبغي أن تكون معدتك فارغة عندما تبدأ في النوم. وبالنسبة للأشخاص الذين يسهرون الليل وينامون متأخرين، إذا تناولوا الطعام متأخراً ولكنهم ناموا بعد فترة طويلة من تناولهم الطعام، فلا بأس بذلك، طالما لديهم أن معدة فارغة عندما يذهبون إلى الفراش.

* ما هي نصيحتك لقرائنا لتكون لديهم عادات أكل أفضل؟

** أود أن أقول: إن الأمر يستغرق 3-4 ساعات حتى ينتقل الطعام في معدتك تماماً إلى الأمعاء الدقيقة، ولذلك إذا ذهبت إلى الفراش في منتصف الليل، فلا تأكل أو تشرب «باستثناء الماء» بعد الثامنة أو التاسعة مساء.