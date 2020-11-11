«ضربة الأحيمر».. موسم اضطراب البحر

هناء الحمادي (بوظبي)

يُعتبر الموسم الأخطر عند البحارة في الخليج العربي، حيث تنشط العواصف المفاجئة التي يثور البحر بسببها، خاصة خليج عمان والأطراف الجنوبية من الخليج العربي حيث مدخله.

يُطلق على هذا الموسم «ضربة الأحيمر»، وترتبط فترة «غيوب النجم الأحيمر» عند أهل البحر بوقت اضطراب الجو وعدم استقراره، وهبوب رياح غربية إلى شمالية قوية، مما ينتج عنها ثوران البحر واشتداد أمواجه، التي تصاحبها أمطار رعدية.

يتحدث إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عن تفاصيل هذا الموسم، قائلاً: «تُعد فترة «غيوب الأحيمر» من الفترات الانتقالية التي يتحول فيها الجو من الاعتدال في بداية الفترة، إلى توغل البرد واشتداده في نهايتها، مع انخفاض درجات الحرارة، ويعرف برد هذه الفترة ببرد الخريف، الذي يشتهر بانتشار الأمراض الموسمية المعروفة في مثل هذا الوقت من العام، ومنها الإنفلونزا والسعال والرشح والزكام». ويضيف الجروان: «تنشط العواصف الشديدة بمنطقة بحر العرب وخليج عمان، التي تؤثر على الأطراف الجنوبية من الجزيرة العربية خلال هذه الفترة، ويطلق كبار السن من أهل البحر في الخليج العربي هذه التسمية «الضربة» حيث تضرب السفن وتفتك بها، ويسمونه «خفوق الأحيمر»، أو «غروب الأحيمر»، أو «غيوب الأحيمر»، ويتجنب أهل البحر السفر خلال تلك الفترة، حيث تهب رياح قوية تسبب أمواجاً عاتية قد تتسبب في غرق السفن، خاصة في حال هبوب أعاصير قوية خلال هذه الفترة».

تهديد سلامة السفن

ويضيف الجروان: «يخشى البحارة العرب «ضربة الأحيمر» منذ القدم، لأنها تهدد سلامة السفن الشراعية وتغرقها أحياناً، لذا كان ربابنة السفن قديماً، المعروفون باسم «النواخذة»، يتجنبون السفر والدخول إلى البحر، سواء في الخليج العربي أو المحيط الهندي، ولا يتركون الموانئ إلا بعد التأكد من انتهاء هذه الفترة، التي تعتبر من أخطر الفترات على البحارة في المنطقة».

ويورد: «يستمر هذا الغياب قرابة 40 يوماً، ثم يظهر النجم مجدداً في بداية الثلث الأخير من ديسمبر، أي أن فترة غيابه تكون من 11 نوفمبر إلى 21 ديسمبر، من كل عام، ومن المعروف أيضاً عن هذا النجم بأنه لا يغيب إلا في هذه الفترة المحددة من السنة، ويظهر عندما يبلغ طول الليل غايته خلال موسم المربعانية، ويكون النهار في غاية القصر، وهذه من المؤشرات التي يستدل منها على دخول فصل الشتاء.

قلب العقرب

يؤكد الجروان: «الأحيمر هو نجم قلب العقرب، وهو من ضمن ألمع 20 نجماً في السماء، يختفي عن الرؤية في حدود 10 نوفمبر، حيث يمكن مشاهدته من الجهة الغربية بعد غروب الشمس، ليظهر مجدداً في 21 ديسمبر، فجراً، من الناحية الشرقية».

ويلفت الجروان، قائلاً: «بموجب حساب أهل البحر في تقويم الدرور، فإن «ضربة الأحيمر» تكون في در التسعين الأولى، وتنتهي هذه الفترة بنهاية در الثلاثين الثانية من الحساب البحري، وهو يتسبب في خسائر جمة للبحارة، سواء في الأرواح أو الممتلكات، ولذلك يقول النواخذة عن ضربة الأحيمر: «نحسب حسابها عدل، قبل الدشة لتجنب مآسيها»، والأحيمر كما كان يقول أهل البحر قديماً: «يضرب ضربته دائماً، من بعد العصر وحتى الغروب».