أحمد بن محمد يهنئ بانطلاق بث قناة «الشرق»

دبي (وام)

وجه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، التهنئة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بمناسبة انطلاق بث قناة «الشرق» الإخبارية الفضائية الناطقة باللغة العربية اليوم من دبي، عاصمة الإعلام العربي لعام 2020.

وقال سموه، في تصريح له: «تتعزز اليوم شراكتنا الطويلة مع واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية العربية وأكثرها تأثيراً في المشهد الإعلامي على مستوى المنطقة، ويسرنا اختيار المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق دبي، لتكون انطلاقة (الشرق) من على أرضها وأن يكون أول بث للفضائية الإخبارية الجديدة عبر استوديوهاتها الواقعة في أحد أهم المراكز المالية، وهو مركز دبي المالي العالمي».

وأضاف سموه: «تجمعنا علاقات تعاون وثيقة مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق توطدت أركانها على مدار نحو 20 عاماً، كما نعتز بتعاوننا مع واحدة من كبرى المؤسسات الإعلامية العالمية وهي (بلومبرغ)، واليوم تزداد تلك الروابط عمقاً وتتفتح أمامها آفاق جديدة لمزيد من الإنجازات في مسيرة النجاح المشتركة التي نواصل فيها جميعا السعي لارتقاء مراتب أعلى من التميز في مجال صناعة الإعلام».

وتتبع القناة لشركة «الشرق للخدمات الإخبارية المحدودة» المسجلة في مركز دبي المالي العالمي، والمملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، إحدى أكبر مجموعات النشر الإعلامية في الشرق الأوسط، وجاء إطلاقها بالتعاون مع «بلومبرغ»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال معلومات وأخبار المال والأعمال.

واختتم سموه بالتأكيد على أن دبي مستمرة، في تعزيز رصيدها من ثقة مؤسسات الإعلام العربية والعالمية والتي كانت بمثابة حجر الزاوية والركيزة الأساسية لهذا النمو المطرد الذي يشهده مجتمعها الإعلامي الكبير بكل مكوناته من مؤسسات محلية وكذلك عربية وعالمية وجدت في مناخها الإعلامي الصحي وبنيتها التحتية رفيعة المستوى الخيار الأمثل للانطلاق نحو تحقيق أهدافها، من خلال إقامة مقارها الرئيسة أو الإقليمية أو مكاتبها الأساسية على أرضها، منوها سموه أن انطلاق القناة الجديدة في وقت يتعرض فيه العالم لجائحة «كوفيد-19»، هو برهان واضح على أثر هذه الشراكة في تعزيز قدرة قطاع الإعلام على تخطي التحديات نحو نجاحات جديدة تخدم المجتمع العربي.

يمثل انطلاق القناة، إضافة إلى المشهد الإعلامي في دبي، والذي يضم مجتمعه النابض بالحياة قرابة 3000 شركة ومؤسسة تغطي كافة تخصصات العمل الإعلامي المرئي والمسموع والمطبوع وكذلك الإلكتروني، ونحو 122 قناة تلفزيونية وإذاعية تبث إرسالها بمختلف اللغات.