سوق «أسبوع دبي للتصميم».. منصة تدعم المواهب

دبي (الاتحاد)

انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه القطاع الإبداعي والدور الذي تلعبه بوصفها ممكّناً لهذا القطاع في إمارة دبي، عملت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» على تقديم الدعم لمجموعة من رواد الأعمال المبدعين للمشاركة في «سوق أسبوع دبي للتصميم»، المبادرة الجديدة التي تُعد مكوناً رئيساً من «أسبوع دبي للتصميم» 2020 الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة «دبي للثقافة»، بحي دبي للتصميم، خلال الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر الجاري.

يهدف الدعم الذي تقدمه «دبي للثقافة» على شكل مِنَحٍ لمجموعة من الموهوبين والشركات الصغيرة العاملة في المجال الإبداعي لتيسير مشاركتها في «سوق أسبوع دبي للتصميم»، وتمثل هذه المبادرة جانباً من بعض الحلول التي طورتها «دبي للثقافة» استجابة لمخرجات ماراثون دبي للأفكار الذي أطلقته بالتعاون مع مجموعة آرت دبي في أبريل 2020، لرصد الأفكار والمقترحات التي من شأنها المساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، أمام المجتمعات الإبداعية والثقافية في دبي.

ويُعد «سوق أسبوع دبي للتصميم» مبادرة جديدة كجزء من النسخة السادسة من «أسبوع دبي للتصميم»، المهرجان الإبداعي الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط، وسيقام السوق في حي دبي للتصميم يومي 13 و14 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 70 جهة ستعرض تشكيلة مميزة من منتجات أهم اختصاصيي الحرف اليدوية والمبدعين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، لتقدم للزوار تجربة تسوق فريدة من نوعها، وسيعرض المشاركون منتجات أصلية مُصنعة بمواد ومهارات محلية، تشمل مجالات الأزياء والمجوهرات والأدوات المنزلية والتجميل والحياة العصرية والمأكولات، إضافة إلى طيف من التجارب الترفيهية والتفاعلية الملائمة لجميع أفراد العائلة.

يُذكر أن «دبي للثقافة» هي الشريك الاستراتيجي لـ«أسبوع دبي للتصميم»، كما تشكل داعماً رئيساً لمعرض داون تاون ديزاين 2020، أحد فعاليات الأسبوع الذي سيقدم بصيغة هجينة هذا العام، واقعية وافتراضية، وينسجم دعمها لهذا الحدث مع أحد محاور خارطة طريقها الاستراتيجية المحدثة المتمثل في دعم المواهب المبدعة من الإماراتيين والمقيمين والحفاظ عليها، واجتذاب المبدعين في مختلف مجالات الفنون والثقافة من شتى أنحاء العالم، لتتيح أمامهم منصة ثرية للنمو والازدهار، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.