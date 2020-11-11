الطيور.. تلتزم بنظام غذائي ورياضي

القاهرة (الاتحاد)

وجد علماء الأحياء بجامعة ألبرتا الكندية، أن الطيور تلتزم بنظام غذائي وتمارس الرياضة للتحكم في وزنها.

واكتشف فريق البحث أنه برغم إعطاء طيور الدريجة الحمراء طعاماً عالي الجودة، إلا أنها قللت بشكل كبير من معدل تناولها له في إطار النظام الغذائي الغني، في حين أن الطيور التي لديها طعام أقل جودة استهلكت أكثر، بما يعني أن الطيور تستخدم طريقة مجربة وصحيحة لتنظيم كتلة الجسم لديها، وهي النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

ونقل موقع «University of Alberta»، عن كيمبرلي ماثوت الأستاذ المساعد بكلية العلوم ورئيس قسم الأبحاث في علم البيئة، أن النتائج تشير إلى أن الطيور أتقنت الأدوات البسيطة والفعالة للحفاظ على أوزانها بزيادة الحركة وتقليل كميات الطعام لتتناسب مع بيئتها.

وعلى عكس الثدييات، التي غالباً ما تصاب بالسمنة عند منحها القدرة على الوصول للطعام بكمية غير محدودة، يمكن للطيور الحفاظ على كتلة ثابتة تقريباً حتى عندما يكون الطعام وفيراً.