عطر جديد.. يعالج جفاف البشرة

القاهرة (الاتحاد)

طور باحثون في ألمانيا عطراً جديداً يضاف إلى المرطبات، يمنح الأمل لمن يعانون جفاف وتهيج البشرة بشكل خاص، ويخلصهم من هذا الشعور المزعج.

ووجدت اختبارات خلايا الجلد التي أجراها الباحثون في مؤسسة بايرسدورف لمنتجات العناية الشخصية، في هامبورغ بألمانيا، أن العطر يوفر خصائص مضادة للالتهابات والتحسس.

وذكر موقع «Study Finds» أن المشاركين الذين استخدموا مرطباً تم تصنيعه بقاعدة من العطر شهدوا انخفاضاً كبيراً في احمرار الجلد وجفافه، وعلى الرغم من أن العطور بصفة عامة تسبب التهاب الجلد التحسسي، إلا أن فريق البحث تأكد من أن العطر الجديد لا يحتوي على أي من المواد المسببة للحساسية الـ26 المعروفة، والأهم من ذلك أن رائحة العطر لطيفة، وهو عامل مهم للمستهلكين الذين على استعداد لاستخدام المرطبات التي تحتوي على العطر.

وقالت الدكتورة جوليا جالينجر العالمة في بايرسدورف، إن المرطبات التي تحتوي على العطر الجديد يمكن أن توفر خيار علاج محسناً للأشخاص الذين يعانون مشاكل البشرة الجافة.