تقنية تحوّل صخور القمر إلى أكسجين

القاهرة (الاتحاد)

فازت شركة «ميتالايسيز» البريطانية بعقد مع وكالة الفضاء الأوروبية لتطوير تقنية لتحويل غبار وصخور القمر إلى أكسجين، في عملية تُخلف مساحيق الألمنيوم والحديد والمعادن، ليقوم عمال على سطح القمر باستخدامها في البناء.

أوضحت الشركة، التي تتخذ من مدينة شيفيلد مقراً لها، أن تنفيذ تلك العملية بشكل جيد من شأنه أن يمهد الطريق لبناء منشآت لاستخراج الأكسجين والمواد القيمة على سطح القمر.

وقال إيان ميلور مدير شركة ميتاليسيس إن أي شيء تأخذه من الأرض إلى القمر يمثل وزناً إضافياً غير مرغوب فيه، لذلك فإن صنع هذه المواد سيوفر الكثير من الوقت والجهد والمال.

وأوضح موقع «The Guardian» أن تحليلات الصخور، التي تم إحضارها من القمر، كشفت عن أن الأكسجين يشكل حوالي 45 في المئة من وزن المادة، ويتكون الباقي من الحديد والألمنيوم والسيليكون.

وأشار العلماء في ميتالايسيز وجامعة جلاسكو إلى أنهم يستطيعون استخراج 96 في المئة من الأكسجين من تربة محاكاة للقمر.

وتقوم وكالة (ناسا) الأميركية ووكالات فضاء أخرى، باستعدادات على قدم وساق للعودة إلى القمر وإنشاء قاعدة قمرية دائمة، أو ما أطلقوا عليه «قرية القمر».