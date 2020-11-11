56 مليار دولار مبيعات «يوم العزاب»

شنغهاي (أ ف ب)

ضجت مواقع الإلكترونية ببحث ملايين الصينيين عن العروض المخفّضة على الإنترنت بمناسبة «يوم العزّاب»، وهو أكبر حدث عالمي سنوي للتجارة الرقمية. ومنذ أكثر من عشر سنوات، يشهد الحادي عشر من نوفمبر مستويات قياسية من المبيعات على الإنترنت، باعتباره تاريخاً ملائماً لتبضّع العزّاب. وعدّل عملاق التجارة الإلكترونية «علي بابا» الذي أطلق الحدث في 2009 وحذت حذوه الشركات المماثلة، قواعد الحدث هذه السنة، وقد بدأت العروض المخفّضة من بداية نوفمبر.

وحقّقت مجموعة «علي بابا» قرابة 56.2 مليار دولار منذ بداية نوفمبر الحالي، وهو ما يفوق إجمالي الناتج المحلي في آيسلندا ولبنان وجورجيا.