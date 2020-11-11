«آبل» تدشن شريحة «إم 1»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

طرحت «آبل» مجموعة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة شريحتها الخاصة «إم 1» بدلاً من شرائح «إنتل»، لتطلق بذلك مرحلة انتقالية تستمر عامين.

وأشارت المجموعة الأميركية العملاقة إلى أن شريحة «إم 1»، تنطوي على تحسينات كبيرة من ناحية الأداء والفعالية.

وتضم الشريحة 16 مليار مقحل «ترانزستور»، وهو عدد يفوق بكثير الموجود في أي شريحة أخرى لأجهزة «آبل».

وتستخدم الشريحة في أجهزة «ماك بوك إير» الجديدة، وحواسيب «ماك بوك برو»، و«ماك ميني»، التي تطرحها «آبل» الأسبوع المقبل بأسعار تبدأ من 700 دولار لأجهزة «ميني» و1300 دولار لأجهزة «برو».