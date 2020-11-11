الرباعي سعيد بالعودة للمسرح

القاهرة رويترز)

اختتم مهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه سنوياً دار الأوبرا المصرية، دورته التاسعة والعشرين بحفل للمغني التونسي صابر الرباعي على مسرح النافورة المكشوف بساحة الأوبرا.

وأبدى الرباعي سعادته بالمشاركة في المهرجان الذي أقيم في ظل إجراءات وقائية مشددة بسبب جائحة كورونا، وقال للجمهور: «منذ عام لم أصعد إلى المسرح.. الحمد لله أنا اليوم موجود معكم».. واستهل الرباعي الحفل بأغنية «يا أغلى ما عندي»، وقدم على مدى أكثر من ساعتين باقة من أعذب أغانيه منها «يا عسل» و«طول حياتي»، و«شارع الغرام» و«أجمل نساء الدنيا» و«كتاب المجروحين» و«ضاقت بيك».