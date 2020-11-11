غرفة العناق

مقيمة في دار «دومينيكو سارتور» لرعاية المسنين بالقرب من مدينة البندقية الإيطالية، تعانق ابنتها التي أتت لزيارتها، عبر«ستارة» بلاستيكية فيما يسمى بـ «غرفة العناق»، استحدثت الجهات المختصة الغرقة لحماية النزلاء من فيروس كورونا، ومنع وصول العدوى إليهم.

(أ ف ب)