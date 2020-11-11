اليابان تمنح أول موافقة لبيع سيارات ذاتية القيادة

منحت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، شركة «هوندا» لصناعة السيارات الموافقة على بيع سيارات ذاتية القيادة من المستوى الثالث في اليابان، وهي الخطوة الأولى من نوعها في العالم.

وقالت «هوندا»، إنها تعتزم قبل مارس المقبل طرح هذه السيارات القادرة على القيادة الذاتية فقط خلال الازدحامات المرورية على الطرق السريعة.

وتصنف السيارات ذاتية القيادة على مقياس من صفر إلى خمسة، والمستوى الخامس يشير إلى الاستقلالية التامة للسيارة في التحكم بالقيادة.

ولفتت «هوندا»، في بيان، إلى أن «تصنيف النوع» الذي وافقت عليه الحكومة اليابانية اليوم «يمكّن نظام القيادة الآلي من تولي قيادة السيارة من دون تدخل من السائق في ظل ظروف معينة، مثل أن تكون السيارة عالقة في ازدحام مروري على طريق سريع».

وأضافت الشركة «تخطط (هوندا) لإطلاق بيع هوندا لدجيند المجهزة بمعدات القيادة الذاتية التي تمت الموافقة عليها حديثاً (القيادة الآلية خلال الازدحامات) قبل انتهاء السنة المالية الحالية».

وأفاد متحدث باسم «هوندا»: «إنها المرة الأولى في العالم التي يحصل فيها صانع سيارات على تصنيف نوع» من المستوى الثالث للقيادة الذاتية.

وأضاف أن الشركة يمكن أن تصبح الآن الأولى في العالم التي تنتج كميات تجارية من سيارات القيادة الذاتية من المستوى الثالث، على الرغم من تسابق شركات أخرى لتقديم سيارات من هذا النوع.

وسبق أن أنتج العديد من صانعي السيارات هذا النوع، لكن القليل من البلدان لديها أطر قانونية للسماح ببيعها واستخدامها.

وأدخلت اليابان تعديلات على قانون مركبات النقل للسماح ببيع سيارات المستوى الثالث، وقالت وزارة النقل والسياحة في بيان «من المتوقع أن تلعب السيارات ذاتية القيادة دوراً كبيراً في حل قضايا اجتماعية عدة تواجهها بلادنا، مثل الحد من الحوادث المرورية وتأمين نقل كبار السن» وغيرها.

وأشارت إلى أنها منحت موافقتها «للمرة الأولى في العالم» بعد التأكد من أن النظام يتوافق مع قوانين السلامة المرورية الوطنية.

والنظام مصمم بطريقة تعطي فيها السيارة تنبيها عندما تصبح ظروف القيادة الذاتية غير مناسبة كي يتولى السائق القيادة.

ويخوض صانعو السيارات وشركات التكنولوجيا معارك شرسة من أجل الريادة في تقنية القيادة الذاتية.