نايتلي تنتقد الاهتمام بـ«شكل» المرأة أكثر من «فكرها»

القاهرة (الاتحاد)

أعربت الممثلة البريطانية كيرا نايتلي عن اعتقادها بأن المجتمع يُملي على النساء أهمية مظهرهن والطريقة التي يبدين بها، منتقدة الصور النمطية السائدة حول المرأة.

وقالت بطلة فيلم «كبرياء وتحامل» (Pride and Prejudice)، إن الوظائف التي تعتمد على شكل المرأة مثل عرض الأزياء تعتبر المسارات الوظيفية الوحيدة التي يمكن للمرأة أن تكسب فيها أكثر من الرجل، لأنها مهن تُفضل المظهر الجسدي على الذكاء، وبالتالي تعزز القوالب النمطية الجسدية.

ونقل موقع «Female First» عن الممثلة البالغة من العمر 35 عاماً، قولها في معرض حديثها عن فيلمها القادم «سوء سلوك»، إنها جنت معظم أموالها من عملها كعارضة أزياء.

وأضافت أنها تسير على المنصة أمام عشرات الكاميرات التي تفحصها وتمنحها علامات على شكلها وجسدها، وتلك هي مشكلة المرأة في العصر الحديث، موضحة أنه مؤشر كبير للعالم، يؤكد للنساء كيف يبدو شكلهن أكثر أهمية مما يفكرن فيه أو ما يقولنه، ومع ذلك، تُقدر كيرا، حياتها كممثلة، والتي جعلتها قادرة على سرد القصص من جميع جوانبها، مثل قصة فيلمها الجديد «سوء سلوك».