ناهد السباعي.. غواصة في «ماكو»

سعيد ياسين (القاهرة)

تشارك ناهد السباعي في فيلم «ماكو» مع بسمة ونيكولا معوض ومنذر رياحنة وفريال يوسف وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث يقوم ثمانية أشخاص برحلة غوص في أعماق البحر الأحمر، وتحدث لهم العديد من المفاجآت.

وتواصل ناهد بهذا الفيلم حضورها السينمائي، حيث شاركت في مارس من العام الماضي في فيلم «اللعبة الأمريكاني»، كما شاركت خلال السنوات الأخيرة في عدد من الأفلام، ومنها «جريمة الإيموبيليا» و«حرام الجسد» و«سكر مر» و«بعد الموقعة» و«احكي يا شهر زاد»، و«هذه ليلتي» و«علي معزة وإبراهيم» و«حار جاف صيفاً».

من ناحية أخرى، تفاضل السباعي بين أكثر من مسلسل لتشارك في بطولته ليعرض خلال رمضان المقبل، بعدما شاركت في رمضان الماضي في مسلسل «النهاية» مع يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبدالجليل.