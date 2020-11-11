باحث بريطاني بارز يثق في لقاحات كورونا قيد التطوير

أعرب نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، اليوم الأربعاء، عن ثقته في اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وأضاف البروفيسور جوناثان فان تام، خلال إحاطة، أن الحكومة البريطانية لن تطرح أي حقن للاستخدام العام ما لم تستوف جميع المعايير.

وأكد البروفيسور فان تام للجمهور أنه سيكون الأول في قائمة الانتظار للحصول على اللقاح نفسه إذا كان هذا هو «الشيء الصحيح والأخلاقي للقيام به»، مضيفاً أنه شجع والدته (78 عاما) على تلقي اللقاح عندما يطلب منها ذلك.

لكنه قال إن ثلاث مراحل من التجارب السريرية، وكذلك المعايير «ليست أقل» من التجارب المعتادة للقاحات «لأن هذه حالة طوارئ صحية عامة».

وأوضح أن «الشركات التي اتخذت قرارات بجعل الإنتاج على نطاق واسع في خطر. وبقول في خطر، أعني في خطر عليهم. إذا لم ينجح منتجهم في اجتياز المرحلة الثالثة من التجارب، فسيتعين عليهم حرفيا تدمير كل ما أنتجوه».

تأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت شركتا «بايونتيك» الألمانية و«فايزر» الأميركية، أحد المطورين الخمسة الذين أبرموا اتفاقيات توزيع مع بريطانيا، أول أمس الاثنين أنهما حققتا فعالية بنسبة 90 بالمئة في منع الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس الثلاثاء، أنه طلب في وقت لاحق من خدمات الصحة الوطنية البريطانية «الاستعداد» لبدء تطعيم المواطنين اعتباراً من بداية ديسمبر المقبل.

وفي إشارة إلى لقاح «فايزر» و«بيونتيك»، قال فان تام «لدينا خيار طلب ما يصل إلى 40 مليون جرعة».

وأضاف «لن نستخدم أي شيء حتى تصدر وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية حكمها بشأن السلامة والفعالية».