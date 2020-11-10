«مايكروسوفت» تطلق «إكس بوكس»

طوكيو (أ ف ب)

في حدث يترقبه عشاق الألعاب الإلكترونية منذ أشهر، طرحت «مايكروسوفت» جهازها الجديد لألعاب الفيديو «إكس بوكس سيريز»، قبل يومين من تدشين «سوني» الجهاز المنافس «بلاي ستايشن 5»، لينطلق بذلك جيل جديد من أجهزة اللعب.

ويتنافس الجهازان اللذان يتوافر كل منهما بنسختين وسعرين مختلفين، على قلوب اللاعبين وجيوبهم خلال موسم أعياد نهاية السنة، وهي فترة بالغة الأهمية لهذا القطاع.

وطرحت مايكروسوفت «إكس بوكس سيريس إكس» من طراز «بريميوم» بسعر 499 دولاراً، والطراز الأصغر «إكس بوكس سيريز إس» ذا المواصفات التقنية الأدنى، من دون قارئ أسطوانات بسعر 299 دولاراً.