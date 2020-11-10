«إغلاق».. أشهر كلمة في 2020

سان فرانسيسكو (د ب أ)

اختارت مؤسسة قاموس «كولينز» كلمة «إغلاق» كأشهر كلمة في 2020.

وقالت المؤسسة، إنها اختارت الكلمة التي تعني «فرض قيود صارمة على السفر والتفاعل الاجتماعي وارتياد الأماكن العامة»، لأنها تجسد «تجربة موحدة لمليارات الأشخاص في أنحاء العالم».

وقالت «كولينز»، إنها سجلت أكثر من 250 ألف استخدام لكلمة «إغلاق» خلال 2020، مقابل 4000 استخدام فقط في العام السابق.

وأُدرجت ست كلمات أخرى مرتبطة بالوباء في القائمة القصيرة المختصرة للأسماء الجديدة هذا العام، من بينها «فيروس كورونا» و«العزل الذاتي» و«التباعد الجسدي».