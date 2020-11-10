جمجمة عمرها مليونا عام

سيدني (د ب أ)

اكتشف علماء آثار أستراليون جمجمة لأشباه البشر عمرها مليونا عام، وعثر العلماء على الجمجمة، وهي لكائن كبير الأسنان ولديه دماغ صغير، في كهف قديم بجنوب إفريقيا.

وقال باحثون بجامعة لاتروب في ملبورن: إن أحفورة «بارانثروبوس روبستوس» النادرة التي اكتُشفت عام 2018، تلقي ضوءاً جديداً على تاريخ الإنسان التطوري.

ويرى الباحثون أن تلك العينة «توفر أول دليل عالي الدقة للتطور الجزئي داخل الأنواع المبكرة من أشباه البشر».

وقال آندي هيريس، رئيس قسم الآثار والتاريخ في الجامعة: «لكي ينجحوا في البقاء ، تكيف أسلافنا وتطوروا وفقاً للمتغيرات الطبيعية والبيئة المحيطة بهم».