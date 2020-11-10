«سعادتك من صنع أفكارك».. يعزز المشاعر الإيجابية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تواصل مؤسسة التنمية الأسرية تقديم برامجها وخدماتها التفاعلية (عن بُعد)، لتثقيف وتوعية الجمهور بمختلف فئاته، وتعزيز الترابط الأسري، بما ينعكس على الشخص والمجتمع، ومن هذه البرامج خدمة تعزيز جودة حياة الأسرة.

مرونة وإبداع

قالت موزة علي المزروعي، مسؤول برامج وفعاليات ومدرب جودة حياة، إن خدمة تعزيز جودة حياة الأسرة خدمة رئيسة من خدمات مؤسسة التنمية الأسرية، والتي تتماشى بشكل متكامل مع أهداف الإمارة في القطاع الاجتماعي وتطلعات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، وتهدف إلى اكتساب مهارات المرونة والإبداع الأسري، والتجديد في أساليب التعامل، في إطار الأسرة الممتدة، لبناء علاقات تحقق سعادة ورفاهية الأسرة، ونشر ثقافة تبادل الاهتمام العاطفي والذكاء المجتمعي والتسامح والاحترام، التي تمكنهم من التعامل مع المخاطر الاجتماعية التي تواجهها بكفاءة وفاعلية.

تقييم المشاعر

وأشارت المزروعي، إلى أن المجلس الحواري، الذي تم تنظيمه تحت عنوان «سعادتك من صنع أفكارك»، يهدف إلى تعزيز جودة حياة الأسرة كخدمة فرعية، ويعتبر خامس مجلس حواري ضمن الدورة التدريبية الثانية، التي انطلقت في بداية شهر أكتوبر 2020 بمعدل 6 مجالس حوارية، بواقع 12 ساعة تدريبية، وتم من خلال هذا المجلس طرح المهارات والمعارف التي تؤهل المشارك ليكون أكثر قدرةً على تقييم المشاعر والأفكار والسلوكيات وأحاسيس الجسد وتحديد تأثيرها على العلاقات الاجتماعية، والتعرف على الاحتياجات العاطفية وكيفية تلبيتها للنفس وللآخر، وأثرها على العلاقات الأسرية والاجتماعية، مع تطبيق المهارات الاجتماعية التي تعزز المشاعر الإيجابية، وتعميق ثقافة تبادل الاهتمام العاطفي والتواصل الفاعل والاحترام والمتبادل، لاكتساب مهارات التعامل الإيجابي مع ذاكرة الألم والتخلص منها، لتحقيق التوازن النفسي وتعزيز العلاقات الاجتماعية.

معارف ومهارات

وأضافت المزروعي، قائلة: «تستهدف المجالس الحوارية كافة أفراد الأسرة من 19 سنة فما فوق، ويتم حالياً تنفيذ الخدمة من خلال برنامج Microsoft teams وبمؤشرات متوقعة 150 مشاركاً للمجلس الواحد، وتعتبر آلية تنفيذ الخدمة الابتكارية، حيث يتم طرحها باستخدام منهجيات التدريب الأكثر تأثيراً كالتعلم الاجتماعي العاطفي والنمذجة ولعب الأدوار والمحاكاة الاجتماعية، وفي بداية كل مجلس يتم استعراض المعارف والمهارات التي تمكّن المشارك من تعزيز علاقاته الاجتماعية الإيجابية بذاته وبمن حوله، ومن خلال التسجيلات الصوتية والمرئية ولعب الأدوار الحية في الجلسة، يتم استعراض المواقف وتقييمها من قبل المشاركين وإعادة السيناريو، بما يحقق الاستجابات الصحيحة للمواقف للوصول لحياة أكثر سعادة.