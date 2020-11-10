«أمنية».. تهدي أطفالها حيوانات أليفة

أبوظبي (الاتحاد)

احتفالاً باليوم العالمي للحيوانات الأليفة، قامت مؤسسة «تحقيق أمنية»، بإدخال السعادة على قلوب مجموعة من أطفالها، في الحصول على حيوانات أليفة كانوا يحلمون بامتلاكها. وتنوّعت أمنيات بعض من أطفالنا ما بين الحصول على قطط وكلاب، في الوقت الذي كان قلب عبدالله البالغ من العمر 17 عاماً، شديد اللهفة للحصول على صقر جير شاهين.

تعليقاً على تحقيق هذه الأمنيات، صرّح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» قائلاً: «هناك إجماع على أن وجود الحيوان الأليف في حياة الطفل مهم للغاية، ومفيد على المستويين الصحي والنفسي، ونحرص دائماً على أن تتمكّن المؤسسة من تحقيق هذه الأمنيات التي تلامس مشاعر الأطفال من كافة الأعمار، وتُدخل البهجة والسرور على نفوسهم ونفوس أسرهم والمحيطين بهم».

وتوجّه الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بالشكر لكل من ساهم في تحقيق أمنيات الأطفال، مؤكداً فخر المؤسسة بشراكاتها الثمينة وعلاقاتها الطيبة مع أفراد المجتمع الإماراتي كافة.

واختتم الزبيدي قائلاً «يُعاني معظم الأطفال المرضى من الوحدة والعزلة الاجتماعية في أغلب الأحيان، نتيجة القيود التي يفرضها المرض عليهم، وقد أظهرت كافة الدراسات مساهمة العلاقة بين الطفل والحيوان الأليف في التطور الصحي والنفسي والاجتماعي، الذي يظهر جلياً في تفاعله مع مرضه والمحيطين به، ونحن سعداء بتمكننا من تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة إلى جميع الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم، بفضل الأيادي البيضاء من محبّي الخير بالدولة».