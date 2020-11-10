«المنكوس».. يفتح باب التسجيل لموسمه الثاني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي»، إطلاق برنامج المسابقات التراثية التلفزيونية «المنكوس» بموسمه الثاني، عبر فتح باب الاشتراك اعتباراً من اليوم وحتى 5 ديسمبر المقبل.

أوضحت اللجنة، في بيان لها، أنه يمكن للراغبين المشاركة ببرنامج «المنكوس» - الذي يعد البرنامج الفني الأول من نوعه في الوطن العربي المتخصص بلحن المنكوس، أحد ألحان الشعر النبطي، عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج www.almankous.ae ووفق شروط محددة، تتمثل في أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد على 50 عاماً، على أن يقدم مقطعاً مصوراً لا يقل عن 30 ثانية ولا يزيد على دقيقة واحدة، يحتوي على أدائه للحن المنكوس بصوت واضح، دون أي مؤثرات صوتية.

وستقوم لجنة تحكيم البرنامج بفرز طلبات المشاركة وتقييم الأعمال في أداء لحن المنكوس وإجراء المقابلات (عن بُعد) وفق معايير وشروط محددة، وصولاً إلى اختيار القائمة الأولية لمن وقع عليهم الاختيار والذين سيشاركون في الحلقتين التسجيليتين اللتين تسبقان الحلقات الثماني المباشرة، التي يتنافس فيها 18 مؤدياً من نجوم لحن المنكوس، وصولاً إلى إعلان الفائز بلقب «فارس المنكوس». يأتي إطلاق برنامج «المنكوس» بموسمه الثاني في ظل الظروف التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد على العالم، لذا حرصت اللجنة المنظمة على أخذ الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة، بما يضمن سلامة وصحة الجميع.