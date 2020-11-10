يسرا: «المنصات» لن تقضي على دور السينما

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد الفنانة المصرية يسرا لدخول بلاتوه السينما لتصوير أحدث أفلامها «ليلة العيد»، وفي الوقت نفسه تنشغل بالتجهيز لمسلسلها الرمضاني مع فريق عمل مسلسل «خيانة عهد» نفسه، وفي حوارها لـ«الاتحاد» على هامش مهرجان الجونة السينمائي، قالت إنها تعاقدت على بطولة فيلم «ليلة العيد»، تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، والذي يرصد كفاح المرأة المقهورة من أجل تحقيق أحلامها وما تواجهه من أزمات اجتماعية ونفسية ومادية، موضحة أن الفيلم يناقش قضية مهمة لأول مرة، وهي حق المرأة التي تدافع عن أحلامها وتسعى لأن يفسح لها المجتمع مجالاً لتحقيقها.

كشفت يسرا عن تعاونها مع إحدى شركات المحمول، من خلال خدمة «حريف تمثيل»، والذي يرتبط مع مسلسلها في رمضان المقبل، وأكدت أنه يهدف لمساندة المواهب الشابة، وحرصها على فتح المجال لهم، معربة عن سعادتها بدعم المواهب، كما تم دعمها من الكبار من قبل.

وأشارت يسرا إلى تمسكها بفريق عمل مسلسلها «خيانة عهد»، للعمل معها في مسلسلها لرمضان القادم، وأعربت عن أملها في أن يقدموا معاً عملاً يلقى رضا المشاهد المصري والعربي. وقالت إنها كانت سعيدة بالتجربة، مع المخرج سامح عبدالعزيز وإنه موهوب، ويستطيع أن يخرج من الممثل أفضل ما لديه، وحريص ودقيق بشكل كبير، حيث إنه يهتم بكافة التفاصيل.

فريق العمل

وأوضحت يسرا أن خبرة السنين الطويلة تمنحنها الحق في اختيار المشاركين معها في أعمالها، ويكون بالتشاور مع المخرج والجهة المنتجة، من أجل مصلحة العمل، والهدف من ذلك هو تكوين فريق عمل مثالي، وقد تدخلت بالفعل في مسلسل «خيانة عهد»، وكنت متحمسة لجومانة مراد وخالد أنور وحلا شيحة، وأثبتوا أنفسهم، وقاموا بأدوارهم على أكمل وجه، مؤكدة أنها من أكثر المتحمسين لكل جديد وموهوب، في التمثيل أو الإخراج أو التصوير أو التأليف.

ورش الكتابة

وحول رؤيتها لنظام ورش التأليف في الدراما، التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، قالت إن بها مزايا وعيوب، فهناك أكثر من شخص يشارك في الفكرة وهو ما يؤثر سلبياً أحياناً على المضمون الفني، بخلاف المؤلف الواحد الذي يقدم توليفة عمل مكتملة.

وأوضحت أنها تفضل عمل المؤلف الواحد، وللأسف الشديد لدينا أزمة في الموضوعات، وأصبح من الصعوبة أن تجد موضوعاً جديداً بمعالجة متميزة.

وعن معايير اختيار أعمالها، قالت: الفكرة هي الأساس في المقام الأول، وهي ما تجذبني لأي عمل، وأحاول قدر الإمكان اختيار موضوعات جديدة، مشيرة إلى أنها تعمل جاهدة على قراءة الموضوعات أو السيناريوهات بعناية وتميل أكثر للأفكار الجديدة.

وعن عودة المسلسلات القصيرة، قالت يسرا: كنا في الماضي نقدم مسلسلات 13 حلقة فقط، والسباعيات والسهرات الدرامية، وهي فكرة جميلة نتمنى أن يعاد إنتاجها، خاصة أن المنصات الآن كثرت، وهذا في صالح الفن.

منصات إلكترونية

وقالت يسرا: كنت أول ممثلة يتم عرض أحد أفلامها على منصة إلكترونية قبل السينما، وهو «صاحب المقام» وتابعه الملايين، وحقق نسبة مشاهدة رائعة، وأشاد النقاد بمحتوى العمل، وفي الوقت الحالي لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية المنصات، خاصة في ظل جائحة كورونا والتي فرضت علينا البقاء في منازلنا لأيام طويلة، لكن من المستحيل أن تكون المنصات بديلاً لدور العرض.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن تقضي المنصات على دور السينما؛ لأن دار العرض لها مذاق وسحر خاص، والأسرة تستمتع بالذهاب لمشاهدة فيلم جديد.

سلاح ذو حدين

حول حرصها على الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت يسرا: لا شك في أنني خلال الفترة الأخيرة قررت أن أكون في حالة تواصل مع جمهوري، وأعلم أن مواقع التواصل سلاح ذو حدين، تفيد كثيراً، وربما تضر؛ لذا أتعامل معها بحرص شديد، وبالأخير أعترف بأنها مؤثرة وتساهم في التقريب بين الجمهور والفنان.