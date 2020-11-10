عبد المنعم العامري.. «خلي غير»

أبوظبي (الاتحاد)

عاد الفنان الإماراتي عبد المنعم العامري لتقديم أغنية جديدة منفردة من اللون الغنائي اليمني، بعنوان «خلي غير»، من كلمات وألحان محمد حسن، وتوزيع موسيقي محمد القحوم، والمكس وماسترنج المهندس علي رمضان.

وقد حملت الأغنية كلمات عاطفية، قال في مقدمتها:

ما عرفت معنى السفر وايش تلقي الفرقة

وانت الذي مكثر الأسفار والغربة

حتى شرب قلبك عرفت انه قار

سافرت من عنده والقلب به حسرة

لو قال خلي تم بابطل السفرة

لكن لربي قضاء قد خطها وأقدار

وقد قام العامري بعرض أغنية «خلي غير» عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، إلى جانب عرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، والمكتبات الموسيقية المتخصصة.