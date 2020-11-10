قيود كورونا تزيد أعباء المصابين بالاكتئاب في ألمانيا

كشف استطلاع حديث للرأي أن المصابين بالاكتئاب في ألمانيا أكثر تأثراً بعواقب تدابير احتواء جائحة كورونا بين عامة السكان.

وأظهر «مقياس الاكتئاب الألماني» الجديد أن المصابين بالاكتئاب عانوا بصورة أكبر بوضوح خلال الإغلاق في الربيع، مقارنة بباقي السكان.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري عبر الإنترنت بتكليف من المؤسسة الألمانية لمساعدة مرضى الاكتئاب، حوالي 5 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 69 عاماً، خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وبحسب الاستطلاع، وجد 74% من المصابين بالاكتئاب أن الإغلاق في الربيع كان مؤلماً. وفي عموم السكان، بلغت النسبة 59%.

وأشار الاستطلاع إلى أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب عانوا من غياب الروتين اليومي، ومن الأفكار المزعجة، إلى جانب افتقاد التواصل مع الآخرين بصورة أكبر، مقارنة بعموم السكان.

ووفقاً للمؤسسة، يعاني حوالي خمسة ملايين شخص في ألمانيا من الاكتئاب.



