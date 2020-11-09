الخبز.. يجعلنا أكثر هدوءاً وإبداعاًً

القاهرة (الاتحاد)

منذ تفشي جائحة كورونا، يبذل الكثيرون قصارى جهدهم في عمل أنواع الخبز المختلفة من البسكويت والفطائر وغيرها، أكثر من أي وقت مضى. وأوضح موقع «Mirror» أن الفيلسوف الروسي القديم فيودور دوستويفسكي له مقولة شهيرة: «لا يوجد شيء أكثر إيجابية من الخبز»، لفائدته في تهدئة القلق والضغوط النفسية. وأشارت تقارير إلى أن مقاطع فيديو «كيف تصنع الخبز»، أو «كيف تخبز البسكويت»، أو أي شكل من أشكال المُعجنات، شهدت زيادة بنسبة 700 في المئة في عدد المشاهدات خلال الأسبوعين الأخيرين من مارس 2020.

ولم يكن هذا مفاجئاً لـ«بولين بومونت»، البالغة من العمر 63 عاماً، مؤلفة كتاب «العلاج بالخبز: فن الخبز الواعي»، والتي قالت إننا نعيش في عالم مليء بالأخطار، وما نحتاج إليه هو أن نشعر بالهدوء لتنظيم عواطفنا. وأضافت أننا نحتاج إلى تعزيز أسس الانتماء، وهو ما يفعله الخبز، لما له من أهمية رمزية وثقافية واجتماعية، كما أنه يمنحنا الشعور بالأمان.

وأوضحت بولين، وهي طبيبة نفسية ومستشارة الصحة العقلية بجامعة نيوكاسل، أن صنع الخبز ساعدها شخصياً، فهي أم لستة أطفال، يعاني أحدهم مشاكل عصبية، ومرت بفترات من التوتر. وقد جعلها الخبز توضح في كتابها كيف يمكن أن يجعل حياتنا أكثر هدوءاً وإبداعاً وحباً للذات، وتضمن الكتاب وصفات لصناعة الخبز من الخميرة إلى السبانخ.

وأشارت إلى أن ممارسة أنشطة مثل صناعة الخبز تسمح لنا بقبول أننا جميعاً نرتكب الأخطاء، ويعلمنا أن نكون مبدعين، وأن نتعلم وننتبه إلى الصحة النفسية.