«نكهات ياس».. باقات للذواقة

نسرين درزي (أبوظبي)

وسط أجواء سياحية مفعمة بمذاقات الضيافة، تواصل جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة، استضافتها فعاليات مهرجان «نكهات ياس»، الذي يقام حتى 15 ديسمبر المقبل كجزء من موسم «فنون الطهي - أبوظبي»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة مع تطبيق كافة الشروط الوقائية في مواجهة (كوفيد- 19).

يشارك في المهرجان أكثر من 45 مطعماً تستعرض إبداعاتها في تقديم ألذ الأصناف وأكثرها تنوعاً مع إتاحة الفرصة لاستكشاف باقة من المأكولات من بلاد الشام إلى الهند وإيطاليا وسواها من المطابخ العالمية، ويحظى زوار «نكهات ياس» بخوض رحلة استثنائية للتعرف إلى فنون الطهي على الجزيرة من 8 - 28 نوفمبر الجاري، مع مجموعة من قوائم الطعام التي تشمل 3 أطباق، ضمن 3 باقات.

تجارب جديدة

وقالت نوف البوشليبي، مدير إدارة الوجهات السياحية في شركة ميرال: «يسعدنا استضافة مهرجان نكهات ياس للمرة الأولى على الجزيرة، مما يتيح الفرصة أمام الزوار لخوض تجارب جديدة ومذاقات متنوعة من الأطباق العالمية ضمن باقات لافتة تناسب الجميع»، وذكرت أن قوائم الطعام المختارة بدقة، تجذب أفراد الأسرة والأصدقاء من محبي انتقاء الطعام وهواة استكشاف الأصناف المختلفة التي تقدمها إمارة أبوظبي وجزيرة ياس على خريطة الطهي العالمية.

3 أطباق

وتشمل باقات الطعام تجربة 3 أطباق، وتتوزع بين باقة «تيست ميكرز» التي تتيح تجربة تذوق غير رسمية من مطاعم مختارة في «ياس مول»، باقة «فودي ڤايبز»، وتتضمن تجربة تناول طعام راقية في «ياس مارينا» ومنطقة النوافير في «ياس مول»، وباقة «جورميه جولز»، وتوفر مذاقات شهية في عدد من المطاعم الفاخرة في فنادق «ياس بلازا» و«ياس مارينا» وسواها من منشآت الضيافة.

إرضاء الذواقة

ويضيء موسم «فنون الطهي - أبوظبي» بمختلف فعالياته على قطاع الضيافة في الإمارة باعتبارها وجهة عالمية لتناول الطعام، ويعبر الذواقة عن رضاهم بالتنقل بين الباقات المتاحة في مختلف مرافق القطاع، مع اتباع الإجراءات الاحترازية والشروط الوقائية والتباعد الجسدي، لضمان السلامة العامة.

وذكر عبدو ابراهيم (أب لولدين) أن موسم فنون الطهي في أبوظبي، ومن ضمنه «نكهات ياس»، يعد فرصة متفردة للاطلاع على إبداعات الطهاة بمرافق الضيافة داخل الجزيرة وخارجها مما يبشر بقضاء أوقات لا تنسى.

وقالت رولا سماحة إن باقات «نكهات ياس» تشمل كل ما يبحث عنه الذواقة من أصناف المأكولات، والتي تقدم ضمن قوائم مختلفة يجد فيها الجميع ما يناسبهم، مما يؤكد تميز أبوظبي في قطاع الضيافة.