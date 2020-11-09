أحمد الجسمي في ضيافة «حكايتي»

الشارقة (الاتحاد)

يحلّ الفنان الإماراتي أحمد الجسمي اليوم، ضيفاً على البرنامج الحواري «حكايتي»، الذي يبثه تلفزيون الشارقة التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ويقدمه الإعلامي حسن يعقوب المنصوري.

يروي الجسمي حكاية محطات مضيئة في مسيرته الفنيّة والإبداعية، التي قدّم خلالها جملة من الأعمال وضعته في الصفّ الأول لكبار الممثلين الخليجيين والعرب، كما يتناول خلال الحلقة الخطوات الأولى التي خطاها على المسرح، حيث يتعرّف المشاهدون على أهم الأعمال المسرحية منها «النمرود»، التي ألفها صاحب السمو حاكم الشارقة، وحظي بالعمل فيها، إلى جانب أعمال فنية أخرى أبرزها، «ريح الشمال» و«طماشه» و«حاير طاير» و«الدريشة» وغيرها من الأعمال التلفزيونية. ويتطرق الفنان الإماراتي إلى الكثير من المواقف المتعلقة بمحاولاته لدخول سوق المال والأعمال، وحياته الأسرية، ويفتح البرنامج نافذة أمام أصدقائه وأبنائه ليقدموا شهاداتهم والمواقف التي جمعتهم مع الجسمي.

وكان البرنامج قد استضاف في حلقته السابقة د. عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، الذي عرّف الجمهور على الكثير من الملامح الأصيلة لدولة الإمارات، وتفاصيل متخصصة في مجال التراث الشعبي والمجتمعي، وغيرها الكثير من المعارف القيمة.