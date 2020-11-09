غادة تخوض سباق رمضان بـ«دم غزال»

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد غادة عبد الرازق لتصوير مسلسلها الرمضاني «دم غزال»، من تأليف إياد إبراهيم، في ثاني تعاون بينهما بعد «سلطانة المعز»، الذي عُرض في رمضان الماضي. وقالت غادة: تعاقدت على بطولة المسلسل للعرض عبر شاشة mbc مصر، ومرشح لإخراجه محمد أسامة، الذي كانت أولى تجاربه الإخراجية مسلسل «أمر واقع»، وسيتم خلال الأيام القادمة ترشيح باقي الأبطال المشاركين. وأضافت عبد الرازق أنها اقتربت من إنهاء مشاهدها في فيلم «حفلة 9» والذي يشهد عودتها للسينما بعد فترة غياب، وتجسد غادة في الفيلم شخصية راقصة باليه، وتدور الأحداث حول جريمة قتل، وتتصاعد الأحداث لمعرفة القاتل، ويشارك في بطولته طارق لطفي، وأحمد وفيق، ومحمود البزاوي، وطارق صبري، ونهال عنبر، وكمال أبورية.