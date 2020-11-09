يسري نصرالله.. «في السكة»

سعيد ياسين (القاهرة)

يعود المخرج المصري يسري نصرالله إلى الإخراج بعد غياب أربع سنوات، من خلال مسلسل «نمرة اتنين» الذي يعرض على منصة «شاهد»، وتدور أحداثه في ثماني حلقات منفصلة. يناقش العمل مفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، متخذاً من فكرة الحب الثاني محوراً للأحداث التي تقع في 4 مدن مختلفة، هي جدة والقاهرة والجونة وبيروت، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم العرب، ويتولى ثمانية أشخاص إخراج الحلقات بمعدل حلقة لكل مخرج. وتحمل الحلقة التي يتولى نصرالله إخراجها عنوان «في السكة»، بطولة منى زكي وأحمد السعدني وسيناريو وحوار مريم نعوم، وتدور حول تعطل سيارة فتاة على الطريق، فيتوقف شاب لمساعدتها، ويتضح أنهما حبيبان سابقان حالت الظروف دون زواجهما، ويضطران لقضاء ساعات حظر التجول الليلي معاً، ليستعيدا ذكرياتهما وحبهما.